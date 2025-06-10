Hacıların Mukaddes Topraklardan Yurda Dönüşü Başlıyor

Hacıların mukaddes topraklara olan yolculuğu, Kurban Bayramı öncesinde sona yaklaşırken, yarından itibaren yurda dönüşleri için hazırlıklar yapılıyor. Dünyanın dört bir yanından, İslam’ın beş şartından birini gerçekleştirmek amacıyla mukaddes topraklara gelen Müslümanlar, haccın tüm ritüellerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Arafat ve Müzdelife’de Kurban Bayramı arifesinde vakfe görevini tamamlayan hacılar, Cemerat bölgesine geçerek "büyük şeytan" olarak adlandırılan Akabe cemresine 7 taş attı. Ardından, Kabe’de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştiren hacılar, kurbanlarını kesip, tıraş olduktan sonra ihramdan çıkarak hacı kimliğine büründüler.

Bayramın ikinci ve üçüncü gününde de şeytan taşlama işlemini tamamlayan hacılar, Müzdelife ve Arafat bölgelerinden topladıkları 49 taşın 21’ini bayramın ikinci günü, 21’ini de üçüncü günü sırayla 7’şer olarak "küçük, orta ve büyük şeytan" a attı.

Şeytan taşlamanın ardından Kabe’ye veda etmek üzere yönelen hacılar, bazıları yürüyerek bazıları ise otobüslerle Mescid-i Haram’a ulaşarak veda tavafı yaptı. Hacıların, Kabe’de dua edip, Kur’an-ı Kerim okuduğu anlar duygu doluydu.

Türkiye'den oluşan kafilelerle mukaddes topraklara giden hacı adaylarının bir kısmı Medine’ye, bir kısmı ise Mekke’ye ulaşmış durumda. Artık, Mekke’ye gelen hacılarda Medine’ye gitmek üzere hazırlık yapıyor. Medine'den Mekke'ye gelen kafileler ise Mekke'ye veda ederek Cidde üzerinden hava yoluyla Türkiye’ye dönecekler.

Özetle, hacıların mukaddes topraklardan Türkiye’ye dönüşleri yarın itibarıyla başlayacak. Son kafileler Mekke’den 4 Temmuz’da, Medine’den ise 7 Temmuz’da hareket edecek.

Hacılar mukaddes topraklardaki ibadetlerini tamamlamalarının ardından yarından itibaren yurda dönmeye başlıyor.

Hacılar mukaddes topraklardaki ibadetlerini tamamlamalarının ardından yarından itibaren yurda dönmeye başlıyor.