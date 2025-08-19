DOLAR
40,89 0%
EURO
47,8 -0,1%
ALTIN
4.387,13 -0,15%
BITCOIN
1.748.806,55 63,22%

Hafta Boyu Sıcaklık Artışı: Yurt Genelinde Mevsim Normalleri Üstünde

Meteoroloji, iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini, Cuma'dan itibaren artış olacağını ve bazı bölgelere sağanak uyarısı yapıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 15:49
Hafta Boyu Sıcaklık Artışı: Yurt Genelinde Mevsim Normalleri Üstünde

Hafta Boyu Sıcaklık Artışı: Yurt Genelinde Mevsim Normalleri Üstünde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada hafta boyunca hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Genel Tahmin

Özdemirci, sıcaklıkların yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi. Cuma gününden itibaren sıcaklıklarda artış beklediklerini ve ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde olacağını belirtti.

Yağış Beklentisi

Yarın için Marmara'nın kuzeydoğusu, Kırklareli çevreleri, Sinop ve Bolu dışında Batı Karadeniz bölgesinde sağanak bekleniyor. Güneyde ise Isparta'nın doğusu, Konya'nın batı kesimleri, Doğu Akdeniz'de Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimleri ile Hatay'ın kıyılarında aralıklı sağanak öngörülüyor.

Perşembe günü orta ve doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yağış beklenirken, Özdemirci cuma günü yurt genelinde yağış görülmeyeceğini aktardı.

Üç Büyükşehirde Hava Durumu

İstanbul için yarın yağış bekleniyor ve sıcaklığın 29 derece olması tahmin ediliyor. Perşembe ve cuma günleri kentte sıcaklığın 31 derece, az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Ankara için hafta boyunca yağış beklenmiyor; kentte sıcaklığın yarın ve perşembe günü 31 derece, cuma günü ise 33 derece olması bekleniyor.

İzmirde sıcaklığın yarın 34 derece, perşembe günü 36 derece, cuma günü ise 37 derece olacağı bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, AA muhabirine haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

İLGİLİ HABERLER

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hafta Boyu Sıcaklık Artışı: Yurt Genelinde Mevsim Normalleri Üstünde
2
Hamas: Gazze'deki Soykırım Durdurulsun — İsrail'e Uluslararası Baskı Çağrısı
3
Kocaeli'de Tırdan Düşen Demir Profiller Sonrası D-100 Yolu Ulaşıma Açıldı
4
Hastanelerde hijyende yeni dönem: QR kodla temizlik hızlanıyor
5
Bursa Başköy'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
6
AB Konseyi Washington'daki Trump-Zelenskiy Görüşmesini Değerlendirdi
7
Macron: Trump-Putin-Zelenskiy Zirvesi Sonrası Türkiye'nin de Olacağı Dörtlü Görüşme

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle