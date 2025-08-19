Hafta Boyu Sıcaklık Artışı: Yurt Genelinde Mevsim Normalleri Üstünde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada hafta boyunca hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Genel Tahmin

Özdemirci, sıcaklıkların yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi. Cuma gününden itibaren sıcaklıklarda artış beklediklerini ve ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde olacağını belirtti.

Yağış Beklentisi

Yarın için Marmara'nın kuzeydoğusu, Kırklareli çevreleri, Sinop ve Bolu dışında Batı Karadeniz bölgesinde sağanak bekleniyor. Güneyde ise Isparta'nın doğusu, Konya'nın batı kesimleri, Doğu Akdeniz'de Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimleri ile Hatay'ın kıyılarında aralıklı sağanak öngörülüyor.

Perşembe günü orta ve doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yağış beklenirken, Özdemirci cuma günü yurt genelinde yağış görülmeyeceğini aktardı.

Üç Büyükşehirde Hava Durumu

İstanbul için yarın yağış bekleniyor ve sıcaklığın 29 derece olması tahmin ediliyor. Perşembe ve cuma günleri kentte sıcaklığın 31 derece, az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Ankara için hafta boyunca yağış beklenmiyor; kentte sıcaklığın yarın ve perşembe günü 31 derece, cuma günü ise 33 derece olması bekleniyor.

İzmirde sıcaklığın yarın 34 derece, perşembe günü 36 derece, cuma günü ise 37 derece olacağı bildirildi.

