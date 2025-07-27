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Hafta Boyunca Yurt Genelinde Tropikal Gece Etkili Olacak

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyredecek, sıcak hava dalgası etkili olacak.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 15:34
Hafta Boyunca Yurt Genelinde Tropikal Gece Etkili Olacak

Yurt Geneli, Hafta Boyunca "Tropikal Gece" Yaşayacak

Türkiye genelinde sıcaklıkların bu hafta mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının artışıyla birlikte, yurt genelinde "tropikal gece" etkili olacaktır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, bu durum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yüksek Sıcaklıklar Devam Ediyor

Tekin, yapılan son değerlendirmelere göre, sıcaklıkların sahil kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 6, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi. Yurdun diğer kesimlerinde ise sıcaklıklar 6 ila 12 derece artış gösterecek.

Yağışlar Ne Zaman Görülecek?

Büyük bölümde bu hafta yağış beklenmediğini vurgulayan Tekin, yalnızca yarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde dar bir alanda yağış görüleceğini belirtti. Salı günü Adana çevreleri ile Hatay kıyılarında sağanak geçişleri yaşanacak, çarşamba günü ise İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Doğu Karadeniz iç kesimlerinde yağışların görülmesi öngörülüyor.

İstanbul ve Ülke Genelindeki Hava Durumu

Gelecek 3 gün boyunca Ankara ve İzmir'de yağış beklentisi bulunmuyor, az bulutlu bir havanın hâkim olacağı belirtiliyor. Bu iki şehirde yer yer sıcaklıkların 40 dereceyi aşması bekleniyor. İstanbul'da ise çarşamba günü öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklığı İstanbul'da 34 ila 35 derece arasında seyredecek.

Yeni Rekor Beklentisi

Tekin, 25 Temmuz'da Şırnak Silopi'de kaydedilen 50,5 derece sıcaklıkla Türkiye’nin sıcaklık rekorunun kırıldığını hatırlattı ve bu hafta da yeni bir rekor kırılabileceği uyarısında bulundu. Gece sıcaklıklarının 20 derece ve üzerinde seyrettiği dönemlerde tropikal gece yaşandığına dikkat çeken Tekin, "Ülkemizin iç, güney ve batı kesimlerinde gece sıcaklıkları oldukça yüksek, yer yer 30 dereceyi bulmuş durumda. Yurt genelinde tropikal geceyi yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmesi nedeniyle yurt...

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmesi nedeniyle yurt genelinde bu hafta "tropikal gece" yaşanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmesi nedeniyle yurt...

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmesi nedeniyle yurt genelinde bu hafta "tropikal gece" yaşanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

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