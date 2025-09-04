DOLAR
Hafta Sonu Yurdun Çoğunda Yağış Bekleniyor — Ankara, İstanbul, İzmir Hava Durumu

Meteoroloji: Hafta sonu yurdun büyük kesiminde parça parça yağış bekleniyor; Kars, Ardahan ve bazı batı çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 17:22
Genel Tahmin

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, hafta sonu yurt genelinde parça parça yağışlar görüleceğini açıkladı.

Tekin, yarın İç Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bursa ve Bilecik çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi. Yurdun diğer kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceğini belirten Tekin, özellikle Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağını vurguladı.

Hafta sonu boyunca yağışların devam edeceğini kaydeden Tekin, Cumartesi günü Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi ile Adana ve Osmaniye çevrelerinde yağışların görülebileceğini aktardı. Ayrıca Sakarya, Düzce, Bolu, Kütahya ve Bilecik çevrelerinde cumartesi günü yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Pazar günü ise Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışların etkili olacağı; Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği ifade edildi.

Rüzgar ve Sıcaklık

Tekin, bugün ve yarın yurdun kuzeybatı kesimlerinde Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli eseceğini belirtti. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini, hafta sonu itibarıyla sıcaklıkların biraz düşüp mevsim normalleri civarına ineceğini söyledi.

Büyükşehirlerde Hava Durumu

Ankara: Yarın yağış beklenmiyor; hava parçalı ve az bulutlu olacak. Cumartesi günü şehirde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, pazar günü ise Ankara'nın güney ilçelerinde sağanak bekleniyor.

İstanbul: Yarın parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Hafta sonu Anadolu yakasında kısa süreli yağış geçişleri görülebilir.

İzmir: Hafta sonu yağış beklenmiyor; parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak.

Hava sıcaklıkları (hafta sonu): Ankara: 30 ila 27, İstanbul: 28 ila 29, İzmir: 34 ila 35 derece olarak öngörülüyor.

