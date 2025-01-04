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Haiti'de Çete Şiddeti Nedeniyle 11 Bin Kişi Yerinden Oldu

Haiti'de çetelerin yarattığı şiddet nedeniyle son günlerde 11 bin kişi evlerini terk etti. Ülke ciddi bir gıda güvensizliğiyle karşı karşıya.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 07:12
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 07:12
Haiti'de Çete Şiddeti Nedeniyle 11 Bin Kişi Yerinden Oldu

Haiti'de son günlerde çete şiddeti nedeniyle yaklaşık 11 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yayımlanan bir raporda, başkent Port-au-Prince'e bağlı Poste Marchand Mahallesi ve çevresindeki zorunlu göç vakaları hakkında bilgi verildi.

Raporda, çetelerin saldırılarının devam ettiği ve son birkaç günde 11 binden fazla kişinin yerinden olduğu vurgulandı. Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) analizleri, Haiti nüfusunun yarısının, yani 5,4 milyon Haitilinin günlük olarak karnını doyurmakta zorlandığını ortaya koydu.

Dünya Gıda Programı (WFP), Ekim ayında yayımladığı raporda, Haiti'nin Batı yarımküredeki en kötü açlık acil durumu ile karşılaştığını ve akut gıda güvensizliği yaşayan nüfusun dünya genelinde en yüksek oranlardan birine sahip olduğunu bildirdi.

Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik kriziyle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla ciddi kıtlık tehlikesi yaşamaktadır. Başkentin yüzde 80’ini silahlı çetelerin kontrol ettiği bu ülkede, şiddet olayları giderek artış göstermektedir.

Birleşmiş Milletler (BM) Haiti Entegre Ofisi verilerine göre, yılbaşından bu yana 5 bini aşkın kişi silahlı çete saldırılarında hayatını kaybetti. Ülkedeki bu artan şiddet olayları, eski Başbakan Ariel Henry'nin Nisan 2024'te istifa etmesine, Geçici Konseyin kurulmasına ve 28 Mayıs'ta Garry Conille'in başbakan olarak atanmasına yol açmıştır. Konsey, 11 Kasım'da görevden aldığı Conille'in yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi başbakan olarak atamıştır.

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