Haiti'de Yerinden Edilenlerin Sayısında Kaygı Verici Artış

Haiti'de Güvenlik Sorunları Durumunu Tehlikeye Atıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Haiti Özel Temsilcisi Maria Isabel Salvador, Haiti'deki güvenlik durumunun hâlâ çok kırılgan olduğunu vurguladı. Salvador, son 3 ayda yerinden edilen insanların sayısında yüzde 22'lik bir artış yaşandığını belirtti.

Yerinden Edilenlerin Sayısı 700 Bine Ulaştı

BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen oturumda Salvador, ülkede şu anda 700 bin kişinin yerinden edildiğini ifade etti. Haiti'deki siyasi süreçteki zorluklara ve süreklilik gösteren şiddet eylemlerine dikkat çekti.

Çete Saldırıları Artıyor

Özel temsilci, Haiti'nin insani durumunun kötüleştiğine ve çetelerin, başka şehirlere geçmeye çalışan sivilleri hedef aldıklarına dikkat çekti. Ayrıca, uluslararası kargo şirketlerinin çalışanlarının kaçırılmasının pek çok firmanın Haiti'ye sunmuş olduğu hizmeti askıya almasına yol açtığını söyledi.

Çocukların Durumu İçler Acısı

BM Çocuklara Yardım Fonu Genel Direktörü Catherine Russell, Haiti'deki çocuklar ve kadınlar üzerinde artan cinsel şiddet eylemleri hakkında bilgi verdi. Russell, silahlı grupların yüzde 30 ila yüzde 50'sinin çocuklardan oluştuğunu ve bu çocukların "muhbir, aşçı ve seks kölesi" olarak kullanıldığını belirtti. Russell, BMGK üyelerinden insan haklarına uyulması ve insani yardımların artırılması noktasında daha fazla çaba göstermelerini istedi.

Haiti'deki Kriz Derinleşiyor

BM Haiti Entegre Ofisi, 2024'ün başından bu yana 3 bin 900 kişinin silahlı çetelerin saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Uzun süredir siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi ile mücadele eden Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya. Başkent Port-au Prince'ın yüzde 80'i silahlı çetelerin kontrolü altında, bu da şiddet olaylarının giderek artmasına sebep oluyor.