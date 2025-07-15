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HAK-İŞ 15 Temmuz Şehitlerini Kabirlerinde Andı

HAK-İŞ, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerini Karşıyaka Mezarlığı'ndaki anma töreniyle andı.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 12:53
HAK-İŞ 15 Temmuz Şehitlerini Kabirlerinde Andı

HAK-İŞ, 15 Temmuz Şehitlerini Kabirlerinde Andı

HAK-İŞ, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, şehitleri kabirleri başında andı. Anma töreni, Karşıyaka Mezarlığı içinde bulunan 15 Temmuz Şehitliği'nde gerçekleştirildi.

Tören, Gazi Mehmet Arif Arslan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Darbe girişimi sırasında yaşamını yitiren HAK-İŞ üyeleri Celalettin İbiş, Ahmet Özsoy, Ali Karslı, Hakan Gülşen, Mehmet Gülşen ve Lütfi Gülşen dahil olmak üzere toplam 253 şehit için dualar edildi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın Mesajı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, anma esnasında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı milletin, devletin ve Cumhuriyet'in yanında durduklarını vurguladı. Arslan, FETÖ'nün hain planlarını hatırlatarak, "Unutursak bu hainler yeniden ortaya çıkacak" ifadesini kullandı.

Direnişin gururunu yaşadıklarını belirten Arslan, kaybettikleri şehitlerin anısını yaşatacaklarını ve onların vatan sevgisinin önemine dikkat çekeceklerini aktardı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı'nın Açıklamaları

Lokman Aylar, 15 Temmuz'un sadece Türkiye değil, dünya demokrasisi için de önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, Türk milletinin cesaretine ve kararlılığına dikkat çekti. Aylar, "Evde çocuğunu bırakıp mermilerin üstüne yürüyen kahramanlarımız oldukça, bu topraklar asla hainlere teslim olmayacak," dedi.

Tören sonunda, şehit yakınlarıyla bir araya gelen Arslan ve Aylar, kabirlerine karanfiller bırakmayı ihmal etmedi.

HAK-İŞ, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri kabirleri başında andı....

HAK-İŞ, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri kabirleri başında andı. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliği'nde gerçekleştirilen anma törenine katılarak konuşma yaptı.

HAK-İŞ, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri kabirleri başında andı....

HAK-İŞ, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri kabirleri başında andı. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliği'nde gerçekleştirilen anma törenine katılarak konuşma yaptı.

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