HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan Filistin İçin Güçlü Destek Çağrısı

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Filistin'e Destek Açıklamaları

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Filistin'e yönelik İsrail'in saldırılarına sert bir yanıt vererek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun mevcut ateşkesi defalarca bozduğunu ifade etti. Arslan, "Tüm Müslümanları bu saldırıları durdurmak ve Filistin halkına destek olmak için harekete geçmeye çağırıyoruz" dedi.

Gazze'ye Yönelik Saldırılar ve İhlaller

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye karşı 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hiçe sayarak, uluslararası insani anlaşmaları ihlal ettiğini ve ABD onaylı sivillere yönelik soykırımı sürdürdüğünü belirtti.

Arslan, 18 Mart'ta Filistin'e karşı yapılan saldırıların başlıca sorumlusunun Binyamin Netanyahu, ABD hükümeti ve Donald Trump olduğunu dile getirerek, kadın, çocuk ve sivillerin bilinçli bir şekilde hedef alındığını vurguladı.

Ateşkesin İhlali ve Saldırılar

İsrail'in gazze'deki Filistin halkını sistematik açlık politikalarına maruz bıraktığını dile getiren Arslan, Gazze Şeridi’nde yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okullar ve evlerin hedef alınarak büyük bir katliama imza atıldığını belirtmiştir. Son günlerde yapılan saldırılarda ölü sayısının artmaya devam ettiğini belirtti.

Arslan, Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Gazze'de Hamas'a karşı yeni saldırılar başlatma talimatı verdiklerini aktararak, saldırıların artarak devam edeceğinin altını çizdi. Araştırmalar, ABD yönetimi ile koordineli yürütülen bu saldırılarda işlenen savaş suçlarının uluslararası koruma altında kaldığını gösteriyor.

Filistin Halkına Destek Çağrısı

Arslan, yaşanan olayları katliam olarak nitelendirerek, kendilerine düşen en büyük sorumluluğun Filistin halkı ve direnişi için duaları artırmak ve dayanışma çabasını sürdürmek olduğunu ifade etti. 1948'de kabul edilen Soykırım Sözleşmesi ve Cenevre Sözleşmeleri kapsamında İsrail'in açıkça savaş suçları işlediğini belirtti.

HAK-İŞ olarak soykırım eylemlerini en güçlü şekilde kınadıklarını ifade eden Arslan, uluslararası kuruluşlardan Gazze'de işlenen savaş suçları için gereken tutuklama emirlerinin derhal uygulanması için harekete geçmelerini talep etti. Arslan, hayatını kaybeden Filistinli kardeşlere rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi ve HAK-İŞ olarak Filistin halkının onurlu direnişlerinde yanlarında olmaya devam edeceklerini vurguladı.