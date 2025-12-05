HAK-İŞ Başkanı Arslan: Dizilerde Uzun Çalışma Süreleri Emek Haklarını Zedeliyor

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla düzenlenen HAK-İŞ 14’üncü Uluslararası Kısa Film Yarışması ödül töreninde dizi sektöründeki çalışma koşullarına dikkat çekti. Ankara’daki bir otelde gerçekleştirilen törende ulusal ve uluslararası kategorilerde 4 dalda toplam 8 ödül ile "Sendikacı Gözünden" kategorilerinde ödüller takdim edildi.

Etkinlik ve açılış töreni

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı; günün tanıtım filmi izlendi, şiir ve balaban dinletisi gerçekleştirildi. Ödül törenine MAHMUT ARSLAN, yarışmacılar, aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kültür, sanat ve sendikacılık

Arslan, kültür ve sanat alanındaki çalışmalara vurgu yaparak, "Biz bütün kültür ve sanat alanında yeni şeyler yapmaya çalışıyoruz" dedi. Konuşmasında HAK-İŞ’in 50’nci yıl etkinliklerinden söz eden Arslan, Türkiye’nin tanınan sanatçılarının eserlerinin Ankara Resim Heykel Müzesi’nde sergilendiğini ve eser satışlarının Filistinlilere bağışlandığını aktardı. Ayrıca resim yarışmaları, ebru sanatının yaşatılması ve meddah geleneğinin yeniden toplumla buluşturulması gibi projelere değindi ve bu çalışmaların sendikacılığın temel ilkeleriyle uyumlu olduğunu belirtti. Arslan, sinema ve dizi emekçilerinin mevzuat, örgütlenme ve sendikalaşma süreçlerinde HAK-İŞ’in destek vereceğini ilan etti.

Dizi setlerindeki çalışma şartları

Arslan, Türkiye’nin dizi ihracatındaki başarısına rağmen setlerde çalışan emekçilerin haklarının yeterince korunmadığını vurguladı ve şöyle konuştu: "Özellikle 1 buçuk, 2 saat süren dizi sürelerinin aynı zamanda insan hakları ihlali olduğunu düşünüyoruz. O setlerde yatıp kalkmak zorunda kalan insanların gerçekten temel pek çok haklarından mahrum bırakılması ve kendilerinin gerçek anlamda bir sendikasının olmaması bizi ciddi şekilde üzüyor." Arslan, uzun dizi saatlerinin toplumsal etkilerine dikkat çekerek bu konuda tedbir alınması gerektiğini ifade etti.

Sendikal anlayış ve değerler

Konuşmasında Mevlana’nın pergel metaforuna atıf yapan Arslan, HAK-İŞ’in bir ayağını milli değerlere, inanca ve medeniyete sabitlediğini; diğer ayağıyla ise evrensel, dünyaya açık bir sendikal perspektif benimsediğini söyledi. HAK-İŞ’in milli duruş ile evrensel sendikal ilkeleri birlikte taşıdığını vurgulayan Arslan, kuruluş felsefesinden ve emek mücadelesine kattıkları ilkelerden vazgeçmeden yoluna devam edeceklerini belirtti.

Sanatçılar ve ödüller

Törene katılanlar arasında televizyon dizilerindeki rolleriyle tanınan oyuncular Arzu Balkan, Hakan Boyav, Koray Karaca, Zeynep Aytem, Fatih Küçük, Dursun Ali Erzincanlı ve Melahat Abbasova da yer aldı. Sanatçılara "Emeğe Saygı" plaketi takdim edildi.

