HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Terörle Mücadele ve Birlik Çağrısı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı yaparak birlik vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 21:59
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 22:10
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Terörle Mücadele ve Birlik Çağrısı

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Terörle Mücadele Yorumları

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması" programında önemli açıklamalarda bulundu. Arslan, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik dile getirilen çağrılara dikkat çekerken, ülkenin bütün vatandaşlarının birlik içinde geleceğe taşınması gerektiğini vurguladı.

Birlik ve Dayanışma Mesajı

"Kürtlerle, Türklerle, Alevi'siyle, Sünni'siyle, Arap'ıyla, Çerkez'iyle, Boşnak'ıyla, Gürcü'süyle, bu ülkenin vatandaşı olan herkesle birlikte bu ülkeyi geleceğe taşımak, terörden arındırılmış bir Türkiye'de daha güzel günleri yaşamak istiyoruz" diyen Arslan, gençlerin sendikalarındaki yüksek sayısının umut verici olduğunu belirtti.

Terör Örgütü ile Mücadelede Umut

Arslan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısını değerlendirdi. Öcalan’ın televizyonlardan yaptığı bu açıklamaların, terör örgütünün sonunun geldiğinin bir göstergesi olduğunu söyleyen Arslan, "Denizin bittiğini gördü. Türkiye içerisinde eylem yapamayacak noktaya geldiler" dedi.

Mücadele ve Kaybedilenler

Arslan, 40 yıldır devam eden terörle mücadelenin zorluklarına da değinerek, "Terörle mücadelede kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah bu, son olur" ifadelerini kullandı.

Gelecek İçin Umutlu Mesajlar

Arslan, bu süreçte herkesin el birliği ile terörden arındırılmış bir Türkiye için çaba göstermesi gerektiğini belirtti. "Umarım bu gerçekleşmiş olur" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan (sol2), Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi'nde...

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan (sol2), Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması" programına katıldı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan (sol2), Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi'nde...

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan (sol2), Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması" programına katıldı.

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