HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Hükümetin Yeni Teklifini Değerlendirdi

HAK-İŞ Genel Başkanı'ndan Kamu İşçilerine Yeni Teklif Değerlendirmesi

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, hükümetin kamu işçilerine yönelik sunduğu yeni teklifin, önceki tekliflere göre daha ilerici olduğunu açıkladı. Arslan, teklifin bazı noktaları için aydınlatıcı çalışmalar yapacaklarını duyurdu.

Basın Toplantısında Açıklamalarda Bulundu

Konfederasyon genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, kamu toplu iş sözleşmeleri görüşmelerine ilişkin geldiği noktayı değerlendirerek, geçen sürecin sorumlusunun HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ olmadığını vurguladı.

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın daha önce açıkladığı ve sonrasında geri çektiği teklif, bizim açımızdan kabul edilebilir değildir," diyen Arslan, sürecin ilerlemesi için kamu çerçeve protokolü görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

TÜRK-İŞ ile İlişkileri Yapıcı Şekilde Sürdürüyoruz

HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ arasındaki ilişkilerin her daim yapıcı olduğunu ifade eden Arslan, bazı talihsiz açıklamalar yapılmaması gerektiğinin altını çizerek, "Biz buna bugüne kadar titizlikle uyduk" dedi.

L20 Toplantısına Katılım Eleştirilerine Yanıt

Arslan, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) tarafından Güney Afrika'da düzenlenen L20 toplantısına katılmasına yönelik eleştirilerin asılsız olduğunu söyledi. HAK-İŞ'in ITUC'un Türkiye'deki 4 üyesinden biri olarak toplantıya katılmak üzere aylar öncesinden plan yaptığını belirtti.

Sendikaların Kararlarına Saygı Gösterilecektir

HAK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu’nun olağanüstü toplantısında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile randevu talep ettiklerini ifade eden Arslan, bu randevuya katılamadıklarını ancak Yılmaz ile görüşmenin en kısa zamanda gerçekleşeceğini dile getirdi.

Tekliflerin sendikalarına ulaştırılacağı ve sendikaların kararlarına saygı göstermeye devam edeceklerini belirten Arslan, "Nihai karar verici, sendikalarımızdır" dedi.

Grev Hakkı Kullanılacak mı?

"Grev kararlarını neden açıklamıyorsunuz?" şeklindeki eleştirileri yanıtlayan Arslan, birçok kritik iş kolunda grev haklarının bulunduğunu söyledi ve sürecin tamamlanmaması nedeniyle henüz karar almadıklarını açıkladı.

Son Teklif Olumlu Bir Aşama

Son olarak, Arslan, hükümetin sunmuş olduğu yeni teklifin önceki teklife göre olumlu bir nitelik taşıdığını ifade etti. Ancak konfederasyon olarak bazı noktaların aydınlatılması gerektiğine dikkat çekti, nihai kararın sendikalar tarafından verileceğini kaydetti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan (sol 2), Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde gelinen son noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere konfederasyon genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan (sol 2), Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde gelinen son noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere konfederasyon genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.