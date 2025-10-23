HAK-İŞ ile Gazeteciler 50. Yılında Dostluk Maçında Buluştu

HAK-İŞ yöneticileri ile çalışma hayatı muhabirleri, konfederasyonun 50. yılında Türkiye Petrolleri kampüsünde halı saha dostluk maçında karşılaştı; HAK-İŞ 5-3 kazandı.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 21:34
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 21:34
Konfederasyon yöneticileri ile basın mensupları dostluk için sahadaydı

HAK-İŞ Konfederasyonu yöneticileri ile çalışma hayatı muhabirleri, konfederasyonun kuruluşunun 50. yıl dönümü kapsamında halı saha maçında karşı karşıya geldi. Maç, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü kampüsündeki halı sahada oynandı.

Takımlar sahaya, Türkçe ve İngilizce olarak "HAK-İŞ olarak tüm mazlum ve mağdurların yanındayız. Filistin'e selam, direnişe devam" yazılı pankartlarla çıktı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, maç öncesinde yaptığı açıklamada, konfederasyonun 50. yılı dolayısıyla çalışma hayatını takip eden gazeteciler ile HAK-İŞ yöneticilerinin bir maç yapmasını planladıklarını belirtti. Arslan, maç davetini kabul eden gazetecilere teşekkür ederek bunun bir dostluk maçı olduğunu vurguladı.

Arslan şu ifadeleri kullandı: "Biz kendimize güveniyoruz. Ama yenilirsek de yenenleri tebrik ederiz. Burada faul yapmadan, birbirimizi incitmeden, mümkün olduğu kadar nezaketli şekilde sembolik bir maç yapacağız. Herkesin buna hassasiyet göstereceğini düşünüyorum. Burada önemli olan, kazanmak, kaybetmek değil. Gazeteci arkadaşlarımızla daha çok açıklama yaparken, eylem yaparken, mücadele yaparken bir arada oluyorduk, bugün dostluk maçı yapalım istedik. Bizi yenerlerse de emekçiler yenmiş oluyor. İşverenler yenmesin de işçiler yenmiş olsun."

Basın mensupları adına konuşan NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen de HAK-İŞ'in 50. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek konfederasyonun daha nice yıllara ulaşmasını diledi. Ergen, dostluğun kazanmasını temenni ederek "Kim kazanırsa kazansın, kaybeden olmayacak. Ben ona inanıyorum. Çünkü çalışma hayatının içinde sayın başkanlar emek mücadelesi veriyor. Biz de onların mücadelesini takip ederek bir emek veriyoruz. Dolayısıyla hepimiz emekçiyiz. Emek kazanacak öyle diyelim. İyi bir maç olsun. Herkese başarılar." dedi.

Dostluk havasında geçen mücadeleyi 5-3 skorla HAK-İŞ yöneticileri kazandı. Mahmut Arslan, kazandıkları kupanın bir dostluk sembolü olduğunu belirterek kupayı gazetecilerle birlikte kaldırdı. Günün anısına her iki takım oyuncularına madalya takdim edildi.

