HAK-İŞ'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı: 103. Yılda Birlik ve Dayanışma

HAK-İŞ'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

103'üncü yılda birlik, bağımsızlık ve dayanışma vurgusu

HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan mesajda, vatan toprağının düşman işgalinden kurtuluşu ve ulusun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi'nin coşkuyla kutlandığı ifade edildi.

Mesajda, 30 Ağustos'un yurdun düşman işgalinden kurtuluşunun, milletin bağımsızlık ve özgürlüğünün sembol günlerinden biri olduğu; toplumsal birlik ve dayanışmanın önemli bir göstergesi olduğu belirtildi. Mesajda ayrıca şu ifadenin altı çizildi: "30 Ağustos, İstiklal mücadelemizin zaferle taçlandığı, Cumhuriyetimizin temellerinin inşa edildiği, tarihten silinmek istenen bir milletin direniş ve dirilişinin yükseldiği ve tüm ezilen milletlere moral ve heyecan kaynağı olduğu bir gündür."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 30 Ağustos 1922'de kazanılan başarı neticesinde istiklal mücadelesinde zafere ulaşıldığı hatırlatıldı. Mesajda, "Kazanılan bu önemli zaferle birlikte topraklarımız düşman işgalinden kurtarılmış, milletimiz tekrar bağımsızlığına kavuşmuştur." değerlendirmesine yer verildi.

Konfederasyon, milletin tarih boyunca milli ve manevi değerlerini korumak için her türlü mücadeleyi göze aldığına ve vatanına, bayrağına göz dikenlere hiçbir zaman fırsat vermediğine dikkat çekti.

Mesajda ayrıca 15 Temmuz darbe girişimine atıf yapılarak, milletin o gece gösterdiği direniş ve fedakârlık vurgulandı: "Milletimiz 15 Temmuz gecesi hainlerin alçakça doğrulttuğu namluların karşısında göğsünü korkusuzca siper etmiştir." İfade edilen görüşte, milletin bağımsızlığı korumak için tek yürek olduğu belirtildi.

Mesajda, tarih boyunca zaferlerle dolu Türk milletinin yurt, bölge ve tüm dünyada barış, özgürlük ve istikrarın güvencesi olduğu vurgulanarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan için şehit düşenlere rahmet dilendi.

Öte yandan HAK-İŞ, dünyada yaşanan gelişmelere de değinerek Filistin halkına destek verdi. Mesajda şu ifadelere yer verildi: "Gazze'de siyonist İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırım ve vahşeti en sert şekilde telin ediyoruz. Başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin devleti kurulana kadar mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz."