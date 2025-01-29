HAK-İŞ ve FEDUSA, Filistin'e Destek İçin İşbirliği Oluşturdu

HAK-İŞ ve FEDUSA'nın Filistin'e Destek Çağrısı

Güney Afrika Sendikalar Konfederasyonu ile HAK-İŞ, ortak bir deklarasyonda İsrail-Filistin ihtilafının çözümü için birlikte çalışmaya devam etme kararlılıklarını ifade etti.

İkili İşbirliği Anlaşması Imzalandı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve FEDUSA Genel Başkanı Masale Godfrey Selematsela, konfederasyon genel merkezinde gerçekleştirdikleri basın toplantısında Filistin'e destek amacıyla ikili işbirliği anlaşması ve eğitim programını duyurdular.

Konuşmasında, iki konfederasyon arasındaki işbirliğinin Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ilişkilere katkı sağlayacağını belirten Arslan, FEDUSA ile geçen yıl yapılan ön görüşmelerin ardından, Filistin'e destek için hazırlanan ortak deklarasyonu açıkladıklarını ifade etti.

Uluslararası Adalet Divanı'na Destek

Arslan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'in Gazze'deki soykırımına yönelik Uluslararası Adalet Divanı'ndaki girişimlerine de dikkat çekerek, Türkiye’nin bu süreçteki destekleyici rolünü vurguladı. Güney Afrika'nın bu hamlesinin, emperyalist güçlerin baskılarına karşın önemli bir adım olduğunu belirtti.

Ateşkes ve Dayanışma

Filistin ile dayanışma açısından HAK-İŞ'in çeşitli faaliyetlerini hatırlatan Arslan, Türkiye'nin Gazze'deki olayların uluslararası topluma duyurulmasında aktif bir rol üstlendiğini belirtti. Ayrıca, ateşkesi önemli bir aşama olarak gördüğünü ifade etti.

FEDUSA'nın Endişeleri

FEDUSA Genel Başkanı M. Godfrey Selematsela, Filistin'deki işçi hakları ihlalleri karşısında duyduğu endişeyi dile getirerek, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) tutumunun değişmediğini vurguladı. İki devletli çözümün önemine dikkat çeken Selematsela, adaletsizliklerin ve soykırımların sorumlularının yargılanmasının gerekliliğini yineledi.

Ortak Deklarasyonun İçeriği

Toplantının sonunda HAK-İŞ ve FEDUSA arasında imzalanan ikili işbirliği anlaşmasıyla birlikte ortak deklarasyon da açıklandı. Bu deklarasyonda, Filistin’in haklı davasına destek verme kararlılığı vurgulanırken, Filistin ile İsrail arasında sağlanan ateşkesin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılarda yaklaşık 50 bin masum insanın hayatını kaybettiği ve 100 binden fazla Filistinlinin yaralandığı ifade edilerek, uluslararası toplumun Gazze’ye insani yardım erişimini kesintisiz sağlaması için harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.

Son olarak, HAK-İŞ ve FEDUSA, her platformda Filistin'de kalıcı barış sağlanana dek mücadelerine devam etme taahhüdünde bulundu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Güney Afrika Sendikalar Konfederasyonu (FEDUSA) Genel Başkanı Masale Godfrey Selematsela (fotoğrafta), ikili iş birliği anlaşması ve eğitim programı kapsamında Filistin'e destek vermek için konfederasyon genel merkezinde ortak basın toplantısı düzenledi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Güney Afrika Sendikalar Konfederasyonu (FEDUSA) Genel Başkanı Masale Godfrey Selematsela (fotoğrafta), ikili iş birliği anlaşması ve eğitim programı kapsamında Filistin'e destek vermek için konfederasyon genel merkezinde ortak basın toplantısı düzenledi.