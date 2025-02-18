HAK-İŞ ve Hacettepe Üniversitesi'nden Önemli 'Emek ve Kadın' Paneli

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Sekreteri Eda Akbulut, "HAK-İŞ olarak her zaman kadınların hem istihdamda hem de sendikal alanda güçlü, eşit ve insana yakışır koşullarda yer alması için mücadele ediyoruz ve bu mücadeleye devam edeceğiz." dedi. Hacettepe Üniversitesi (HÜ) ve HAK-İŞ Konfederasyonu ortaklığında, üniversitenin Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen "Emek ve Kadın" paneli, alanında uzman akademisyenler ve deneyimli sendikacıların katılımıyla gerçekleştirildi.

Önemli Konular Ele Alındı

Panelde, "AB Direktifleri Çerçevesinde Kadına Karşı Ayrımcılık Yasağı", "Analık ve Hamilelik Halinde Kadına Karşı Ayrımcılık Yasağı" gibi çeşitli konular ele alındı. Ayrıca, "AB Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Politikaları", "C190 Çalışma Hayatında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi" gibi başlıklar da katılımcılara sunuldu.

Kadınların Güçlendirilmesi İçin Çalışıyoruz

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Sekreteri Eda Akbulut, kadınların iş gücünde ve sendikal alanlarda daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi için çeşitli projeler ve eğitim programları düzenlediklerini vurguladı. Türkiye'de 240 bini aşkın kadın çalışanın HAK-İŞ çatısı altında örgütlendiği bilgisini paylaşan Akbulut, "Sendikal alandaki kadınların en çok tercih ettiği konfederasyon olduğumuzu gururla ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kadınların İş Hayatındaki Yeri

Panelin açılışında söz alan HÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beşir Fatih Doğan, kadının emeğinin değerinin toplumda ve iş hayatında nasıl yer bulması gerektiğine dikkat çekti. Doğan, "Toplumsal ahlaki dejenerasyon ve kapitalist sistemin getirdiği yapılar, kadın işçiye gereken değeri vermiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Panel, açılış konuşmalarının ardından, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İştar Urhanoğlu ve HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Sekreteri Eda Akbulut'un başkanlığındaki iki oturumla devam etti.

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) ve HAK-İŞ Konfederasyonu ortaklığında, üniversitenin Hukuk Fakültesi'nde "Emek ve Kadın" paneli düzenlendi. Programda, HÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beşir Fatih Doğan konuşma yaptı.

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) ve HAK-İŞ Konfederasyonu ortaklığında, üniversitenin Hukuk Fakültesi'nde "Emek ve Kadın" paneli düzenlendi. Programda, HÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beşir Fatih Doğan konuşma yaptı.