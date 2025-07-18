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HAK-İŞ ve Suriye Sendikalar Federasyonu Arasında Önemli İşbirliği Anlaşması İmzalandı

HAK-İŞ ile Suriye Sendikalar Federasyonu, işçi hakları ve iş birliği konularında protokol imzaladı.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 14:10
HAK-İŞ ve Suriye Sendikalar Federasyonu Arasında Önemli İşbirliği Anlaşması İmzalandı

HAK-İŞ ile Suriye Sendikalar Federasyonu (GFTU) arasında önemli bir işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşmanın imza töreni, HAK-İŞ’in genel merkezinde gerçekleştirildi. Törene, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve GFTU Genel Başkanı Fawaz Al-Ahmad katıldı.

İmza töreninde konuşan Arslan, Türkiye ile Suriye hükümetleri arasında olduğu gibi, işçi federasyonları arasında da işbirliğinin artırılması konusunda mutabakat sağladıklarını ifade etti. Al-Ahmad ise işçi sınıfının yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve sorunlarının çözümü açısından protokolün büyük önem taşıdığını vurguladı.

Her iki genel başkan, Türkiye ile Suriye arasındaki tarihi ilişkilere değinerek, protokole dair kapsamlı bilgiler paylaştı. Ardından, ortak çalışma alanlarını belirleyen protokol imzalandı.

Protokolün İçeriği

HAK-İŞ ile GFTU arasında imzalanan protokol, siyasi, toplumsal ve çalışma hayatıyla ilgili konularda ortak hareket etme kararlılığını ortaya koyuyor.

Protokol, "Siyasi ve Toplumsal Duruş" başlığı altında Suriye'deki yeni demokratik sürece destek verilmesi ve İsrail'in bölgede barış, istikrar ile insanlık onurunu zedeleyen saldırgan politikalarının kınanması gibi maddeleri içeriyor.

Güvenlik ve Göç, Çalışma Hayatı Alanında İşbirliği

Diğer başlıklar olan "Güvenlik ve Göç Konularında İşbirliği" ile "Çalışma Hayatına İlişkin İşbirliği" altında, geçici koruma altındaki Suriyelilerin hakları, sendikal eğitim ve kayıt dışı istihdamla mücadele gibi konularda ortak komiteler kurulması hedefleniyor.

Bu anlaşma, Türkiye ve Suriye arasındaki işçi hakları alanında önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

HAK-İŞ ile Suriye Sendikalar Federasyonu (GFTU) arasında iş birliği anlaşması imzalandı....

HAK-İŞ ile Suriye Sendikalar Federasyonu (GFTU) arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Konfederasyonun genel merkezinde düzenlenen imza törenine, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan (sağda) ile GFTU Genel Başkanı Fawaz Al-Ahmad (solda) katıldı.

HAK-İŞ ile Suriye Sendikalar Federasyonu (GFTU) arasında iş birliği anlaşması imzalandı....

HAK-İŞ ile Suriye Sendikalar Federasyonu (GFTU) arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Konfederasyonun genel merkezinde düzenlenen imza törenine, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan (sağda) ile GFTU Genel Başkanı Fawaz Al-Ahmad (solda) katıldı.

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