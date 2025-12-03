Hakan Fidan Brüksel'de Maxime Prevot ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile bir araya geldi.

Görüşmenin bağlamı

Bakan Fidan'ın Brüksel programı kapsamında gerçekleşen bu görüşme, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde gerçekleştirildi.

Diğer temaslar

Bakan Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bugün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile bir araya gelmişti. Fidan, ayrıca Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ve Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev ile üçlü bir toplantı gerçekleştirmişti.

