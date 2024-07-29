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Hakan Fidan'dan İsrail'e Sert Yanıt

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 02:07
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 02:07
Hakan Fidan'dan İsrail'e Sert Yanıt

Hakan Fidan'dan Çarpıcı Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Fidan, "Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bu haklı sesi bastırmak isteyen, başta İsrail olmak üzere uluslararası siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler" dedi.

Erdoğan'a Yönelik İfadeler

Bakan Fidan, X sosyal medya platformu üzerinden yayımladığı mesajında, İsrailli bazı yetkililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik saldırgan söylemlerine karşı çıktı.

Fidan, "Tarihin bütün soykırımcılar ve destekçileri için sonuçları değişmez" hatırlatmasında bulunarak, tüm insanlık adına adalet çağrısında bulundu.

İsrail'in Suçlayıcı Paylaşımları

Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan iftira ve hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.

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