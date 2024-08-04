Hakan Fidan'dan Mısır'daki İncelemeler ve Gazze'ye İnsani Yardım Vurgusu

Hakan Fidan'ın Mısır Ziyareti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da El Ariş Limanı ve Refah Sınır Kapısı'ndaki incelemeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bedir Abdulati tarafından davet edilerek gittiği Mısır'da, bu bölgelerde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Gazze'ye Yapılan İnsani Yardım

Fidan, El Ariş Limanı ve Refah Sınır Kapısı'ndan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülke olduğunu belirtti. Ancak, bu ziyaretinin amacının sadece yardımları konuşmak olmadığını, aynı zamanda Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek olduğunu vurguladı.

İsrail'in Eylemleri ve Sorunlar

Bakan Fidan, İsrail yönetiminin sınır kapısını kapatması ve yardım konvoylarına yönelik saldırıların insani bir suç olduğunu dile getirerek, bunun "sınırın öbür tarafında yürütülen soykırımının ilk aşaması" olduğunu ifade etti. Ayrıca, insani yardım çalışanlarının katledilmesi ve hasta ile sivil tahliyelerinin engellenmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Dünya Toplumuna Çağrı

Fidan, dünya genelindeki liderlerin İsrail yönetiminin zulmüne karşı sessizliklerini sona erdirmeleri ve Gazze'ye yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılması için daha fazla çaba göstermeleri gerektiğini vurguladı.

Filistin Halkına Destek Mesajı

Bakan Fidan, Türkiye'nin devletiyle, vatandaşlarıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Filistin halkının yanında duracağını, ahlaki ve insani görevlerini yerine getirmeye kararlı olduğunu belirtti.