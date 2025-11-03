Hakan Fidan: ISF Kapsamında Gazze'ye Asker Göndermeye Hazırız

Toplantı ve temel mesaj

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da ev sahipliğini yaptığı toplantının ardından yaptığı açıklamada, Filistin'e Birleşmiş Milletler Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kapsamında asker gönderilmesi sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda Gazze'deki ateşkesin son durumu ve insani durum ele alındı.

Bakan Fidan, gazetecilere verdiği yanıtta, sürecin bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla meşruiyet çerçevesinin çizilmesine bağlı olduğunu vurguladı. Bakan, görüşmelerin devam ettiğini belirterek ülkelerin ISF’in görev tanımı ve yetkilerine göre karar vereceklerini kaydetti.

Türkiye'nin tutumu ve şartları

"Biz barış için elimizi taşın altına koymaya hazırız, her türlü fedakarlığı yapmaya da hazırız." ifadesini kullanan Fidan, Şarm El-Şeyh'te resmi imza atan dört liderden biri olan Cumhurbaşkanı'nın pozisyonuna atıfta bulundu. Fidan, ortaya çıkacak dökümanların ve çerçevenin Türkiye tarafından desteklenecek nitelikte olmasının önemine dikkat çekti.

Bakan, sürecin ilk aşamasında bir taslak üzerinde genel mutabakat sağlanmasının, ardından Güvenlik Konseyi üyelerinin kabulü ve daimi üyelerin vetosunun söz konusu olmamasının gerektiğini söyledi. Sürecin hassas olduğunu ve her aşamada dikkatli hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'nin yeniden inşası ve yönetim esasları

Gazze'ye ilişkin değerlendirmesinde Fidan, Filistin meselesinin uluslararası hukukta kabul edilen tanımının değişmemesi gerektiğini belirtti. "Günün sonunda 1967 sınırlarına dayalı coğrafya içerisinde Filistinlilerin bir devletinin olması ve iki devletli bir çözümün hayata geçmesi" gerektiğini yineledi.

Bakan, Gazze'de insanlığa karşı suçların sona ermesi ve ateşkesin sürmesinin öncelikleri olduğunu; Gazze'nin yeniden yapılanmaya, yeniden inşaya ve nüfusun yerine dönmesine ihtiyaç duyduğunu söyledi. Yeni bir vesayet düzeninin oluşmaması gerektiğine dikkat çekti.

Yönetim ve güvenlik prensipleri

Fidan, Türkiye'nin çözüm için çabalarını sürdüreceğini belirterek, prensip olarak "Filistinlilerin yönetimini Filistinliler yapmalı, Filistinlilerin güvenliğini Filistinliler sağlamalı" dedi. Uluslararası toplumun ise bu sürecin hayata geçirilmesi için diplomatik, kurumsal ve ekonomik destek sağlaması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, mevcut farklı görüşlerin ve iki yıldır devam ettiği belirtilen soykırım ile savaşın yarattığı yeni güvenlik algısının, yeni bir sistemin kurulmasını zorlaştırdığını, bu nedenle çözümün zaman alabileceğini ancak Türkiye'nin umutlu ve aktif olduğunu sözlerine ekledi.

HAKAN FİDAN