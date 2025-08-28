Hakan Fidan: Netanyahu’nun Politikası 'Soykırım', İsrail Yalnızlaşıyor

Canlı yayın değerlendirmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TGRT Haber canlı yayınında Gazze başta olmak üzere gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Fidan, dünyanın artık duygusal veya ideolojik nedenlerle değil, "gerçeklere dayalı bir olgudan" hareketle yaşananları "soykırım" olarak tanımladığı bir durum bulunduğunu ifade etti.

"Şu anda bütün dünyanın bizim hissi veya ideolojik bir sebepten dolayı değil artık bütün dünyanın gerçeklere dayalı bir olgudan dolayı soykırım olarak tanımladığı bir gerçeklik var ortada."

Bakan Fidan, (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) için ise "Bu adamın aslında yapmaya çalıştığı kendi soykırımını kapatmak, başka bir şey değil." dedi ve Netanyahu'nun ülkelere göre farklı baskı mekanizmaları kurduğunu, siyonist lobileri devreye sokarak yerel siyaseti etkilemeye çalıştığını belirtti.

Yahudi toplumu, tarihsel benzetmeler ve dokunulmazlık illüzyonunun çöküşü

Fidan, dünya çapında Yahudi toplumu içinde bir bölünme olduğuna işaret ederek, vicdan sahibi bazı Yahudilerin "Bu soykırım, biz bunlardan beriyiz" ifadelerini kullandığını aktardı. Ayrıca, Netanyahu'nun politikalarını "tarihi çılgınlık" olarak nitelendirip, bunun 60-70 yıl önce kınanan Hitler çılgınlığının tekrarı olduğunu söyledi: "Netanyahu'nun arkadaşlarıyla beraber ortaya koyduğu bu tarihsel çılgınlık, şu anda kendilerinin 60-70 sene önce kınadığı benzer çılgınlığın, Hitler çılgınlığının tekrarı."

Fidan, Türkiye'nin diplomasisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla Filistin meselesine ilişkin retoriğin değiştiğini; "İsrail'in dokunulmazlığı konusunda oluşan illüzyon"un dağıldığını vurguladı.

Gazze'deki insani tablo ve uluslararası sorumluluk

Bakan, Gazze'de yaşananların son iki yıldır tüm Müslümanlar ve dünyanın vicdanı için büyük bir yara haline geldiğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede de Gazze'deki trajedinin, soykırımın ve açlığın durdurulması gerektiğini ele aldığını söyledi.

Gazze'ye sınırlı miktarda insani yardımın girişinin sevindirici ancak "kesinlikle yeterli olmaktan çok uzak" olduğunu kaydeden Fidan, İsrail'in politikasının Gazze'yi insan yaşamına elverişli olmaktan çıkarıp Gazzelileri adeta "tehcire" zorlamak olduğunu ifade etti.

ABD'nin, İsrail'e yönelik baskıyı kullanmadığı eleştirisini de yapan Fidan, bunun Amerikan değerleri ve uluslararası itibar üzerinde uzun vadede büyük bir hesaplaşmaya yol açacağını belirtti: "Amerika first derken aslında Amerika first değil Israel first denildiğini" söyleyerek iç politik dengelere dikkat çekti.

İsrail'in uluslararası yalnızlığı ve bölgesel yayılmacılık

Fidan, İsrail'in artık iki devletli çözümü gözetmediğini, hedefinin "güvenlik maskesi altında daha fazla toprak elde etmek" olduğunu savundu. Bu yayılmacılığın sadece Filistin topraklarıyla sınırlı kalmadığını; Lübnan ve Suriye topraklarına kadar genişleme emareleri gösterdiğini belirtti.

"Artık İsrail mutlak yalnızlıkla karşı karşıya." Fidan, yalnızlığına rağmen bu durumun kalıcı olmayacağını ve uluslararası arenada hesabın sorulacağına işaret etti.

Suriye, güvenlik ve Türkiye'nin mesajı

Suriye'deki istikrarın korunmasının önemine vurgu yapan Fidan, bölgedeki bazı iç aktörlerin İsrail'in operasyonel baskısını fırsata çevirmeye çalışmasının büyük bir talihsizlik olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz." uyarısına ilişkin olarak Fidan, Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik tehditlerde gerekli adımların tereddütsüz atılacağını belirtti.

Fidan, Türkiye'nin emperyal niyet taşımadığını; ancak "Verdiğimiz mesaj: Bize düşmanlık yapmayın. Bize düşmanlık yapmadığınız sürece kimseye düşmanlık yapmayız; ama tehdide karşı geri adım atmayız." sözleriyle Türkiye'nin tutumunu özetledi.

Sonuç

Bakan Fidan, yaşananların tarihi bir döneme işaret ettiğini, Filistin meselesinin artık uluslararası hesap ve vicdan gündeminin merkezinde olduğunu vurguladı. Türkiye'nin diplomasisi, insani yardım çabaları ve bölgesel işbirlikleriyle bu sürece aktif katkı koyduğunu belirtti.