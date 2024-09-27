Hakan Fidan, New York'ta İsveç ve Hırvatistan Dışişleri Bakanlarıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın New York Temasları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu vesilesiyle New York’ta önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

İsveç ve Hırvatistan ile Ayrı Görüşmeler

Bakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile ayrı ayrı bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı, bu önemli görüşmelere dair bilgiler ile fotoğrafları X sosyal medya platformundan paylaştı.

Görüşmelerin Detayları Belirsizliğini Koruyor

Paylaşımlarda, gerçekleştirilen görüşmelerin içeriği hakkında ayrıntılı bir bilgiye yer verilmedi. Ancak, Bakan Fidan’ın BM 79. Genel Kurulu çerçevesinde birçok mevkidaşıyla temaslarda bulunduğu biliniyor.