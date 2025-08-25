Hakan Fidan, Şeybani ile Cidde'de İİT Toplantısında Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Görüşme, İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı çerçevesinde Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleşti.

Toplantı Çerçevesi ve Paylaşım

Görüşmeye ilişkin resmi bilgi, Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda duyuruldu. Açıklamada, iki bakanın İİT toplantısı marjında Cidde'de bir araya geldiği belirtildi.

Hakan Fidan ve Esad Hasan Şeybani arasındaki görüşmenin, İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında gerçekleştiği vurgulandı.