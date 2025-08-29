DOLAR
Hakan Fidan TBMM'de Gazze'yi Değerlendirdi: İsrail'in Politikaları ve Yardım Krizi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulu'nda Gazze'deki saldırılar, insani kriz ve Türkiye'nin yardım çabalarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 18:00
Hakan Fidan TBMM'de Gazze'yi Değerlendirdi: İsrail'in Politikaları ve Yardım Krizi

Hakan Fidan TBMM Genel Kurulu'nu Gazze'deki Durum Hakkında Bilgilendirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında olağanüstü toplanan Genel Kurul'da Gazze'de yaşananlar, Filistin halkına yönelik saldırılar ve bölgedeki insani durum hakkında milletvekillerini bilgilendirdi.

Genel Değerlendirme ve Türkiye'nin Tutumu

Bakan Fidan, konuşmasında Gazze'de yaşananların "tüm insanlığın vicdanını derinden yaraladığını" vurgulayarak, "Türk milleti zulme maruz kalan Filistin halkının acısını yoğun şekilde hissetmektedir" dedi. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm devlet organlarının ve Türk milletinin Filistin meselesini bir bütün olarak sahiplenmesini, bunun aynı zamanda stratejik anlayış birliğini gösterdiğini belirtti.

İsrail'in Politikaları ve Bölgesel Yayılma Endişesi

Bakan Fidan, geçen yıl dile getirilen uyarıların bugün maalesef gerçekleştiğini belirterek, İsrail'in politikalarını eleştirdi. Fidan, "İsrail, bölge ülkelerinin içinde bulunduğu şartları, fırsat bilerek sınırları ötesinde askeri müdahalelerde bulunmakta, bölgeyi insansızlaştırmakta ve yaşanmaz kılma stratejisiyle dizayn etmeye çalışmakta" ifadelerini kullandı. Ayrıca İsrail'in, yasa dışı işgal altında tuttuğu toprakları genişletmek için hukuksuz uygulamalara başvurduğunu söyledi.

Can Kayıpları ve Kontrol Durumu

Fidan, Gazze'de "62 binden fazla Filistinlinin şehit edildiğini" belirtirken, "Gazze'nin yüzde 85'i halen İsrail'in askeri kontrolü altındadır" uyarısında bulundu. Bakan ayrıca, Netanyahu hükümetinin Gazze'nin kalan kısmını da işgal altına almak için hazırlıklar içinde olduğunu ve ordunun harekat emri verdiğine dair bilgiler geldiğini aktardı.

Nüfus Hareketleri ve İki Devletli Çözüm

Fidan, bölgede hayatta kalma mücadelesi veren "1 milyondan fazla Filistinlinin" yeniden yerlerinden edilmesinin amaçlandığını, yoğun nüfuslu bölgelerde planlanan askeri operasyonların yeni toplu katliamlara kapı aralayabileceğini ifade etti. İsrail'in bu koşulları "iki devletli çözüm" vizyonunu ortadan kaldırmak için fırsat olarak kullandığını belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun aldığı kararların bağlayıcı olmamasının sahadaki durumu etkisiz bıraktığını dile getirdi.

Açlık ve Yardım Krizi: Açlığı Silah Olarak Kullanma İddiası

Bakan Fidan, İsrail'in yardımları engelleyerek "acı sonuçlara" yol açtığını ve "açlığı silah olarak kullanma stratejisini benimsemiştir" değerlendirmesini yaptı. Fidan, İsrail'in süregelen ablukası sonucunda BM'nin Gazze'de kıtlık felaketinin başladığını ilan ettiğine dikkat çekti ve bu durumun doğal bir afet değil, kasıtlı bir politika ürünü olduğunu vurguladı.

Bölgedeki Güvenlik Riskleri

Fidan, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te saldırılarını artırdığını, yerleşimcilerin Filistin halkına ve mülklerine saldırdığını ve Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınların sürdüğünü belirtti. Ayrıca İsrail-Lübnan hattında yaşanan gelişmelerin ve İsrail-İran geriliminin bölge için ek risk oluşturduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Diplomatik ve İnsani Çabaları

Fidan, Türkiye'nin süreci iki ana kulvarda yürüttüğünü ifade etti: Birincisi, savaşın derhal durması ve insani yardımların Gazze'ye hemen ulaştırılması; ikincisi ise iki devletli çözümün gündemde tutulması. Türkiye'nin bu yöndeki diplomatik gayretlerine değinen Fidan, uluslararası toplumu harekete geçirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin Yardımları ve Lojistik Destek

Bakan ayrıca Türkiye'nin Gazze'ye sağladığı insani yardımları aktardı: "7 Ekim'den bu yana ülkemiz Gazze'ye ulaştırdığı ayni ve nakdi yardımlar bakımından en önde gelen ülkeler arasındadır. Toplam yardımlarımız 100 bin tonu geçmiştir. Yardımların ulaştırılmasında AFAD ve Kızılay'a teşekkür ediyoruz."

Fidan, Türkiye'nin UNRWA desteğiyle Gazze'nin bir yıllık ihtiyacını karşılayacak boyutta un yardımı sağladığını, Kızılay'ın kurduğu aş evlerinin her gün on binlerce kişiye sıcak yemek sunduğunu, AFAD ve Kızılay işbirliğiyle milyonlarca litre içme suyunun ulaştırıldığını ve Sağlık Bakanlığı desteğiyle yüzlerce Filistinli hasta ve refakatçinin ülkeye tahliye edildiğini belirtti.

Fidan'ın sunumu, TBMM Genel Kurulu'nda Gazze'nin geleceğinin belirlenmesinin öncelikli mesele olduğunu vurgulayarak sona erdi.

(Sürecek)

