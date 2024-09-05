Hakan Fidan, Üsküp'te İş Dünyası ve STK Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Üsküp'te Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te iş insanları ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Önemli Görüşmeler Gerçekleştirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara göre, Fidan'ın Üsküp'teki görüşmelerinde iş insanları, STK temsilcileri, soydaşlar ve Türk vatandaşlarıyla önemli diyaloglar kuruldu.

Tefeyyüz İlköğretim Okulu Ziyareti

Bakan Fidan, ayrıca Üsküp'te 1884 yılında kurulan ve eğitim dili Türkçe olan Tefeyyüz İlköğretim Okulunu da ziyaret etti. Bu ziyaretin, Türk kültürü ve eğitimine olan destek açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.