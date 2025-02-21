Hakan Fidan ve İvaya Takeşi'nin G20 Zirvesindeki Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Japon mevkidaşı İvaya Takeşi ile önemli konuları ele aldı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 14:06
Hakan Fidan ve İvaya Takeşi'nin G20 Zirvesindeki Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi ile bir araya geldi. Görüşme, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan ve Japon mevkidaşı, ikili siyasi ve ekonomik ilişkileri detaylı bir şekilde ele aldı. Ayrıca, savunma sanayii ve ileri teknoloji gibi alanlarda işbirliği imkanları üzerinde duruldu.

Görüşmenin bir diğer önemli konusu ise Gazze'deki durum oldu. Fidan, ateşkesin kalıcı hale gelmesi için uluslararası toplumun ortak bir çaba göstermesi gerektiğini vurguladı ve İsrail-Filistin sorunu hakkında, sorunların yalnızca iki devletli çözümle sona erebileceğini belirtti.

Toplantıda, ayrıca Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlik durumu da değerlendirildi.

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