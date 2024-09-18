Hakim ve Savcıların Görevde Yükselme Kararları Resmi Gazete'de Yayınlandı

Hakim ve Savcıların Yükselme Kararları

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), çeşitli görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimleri, Cumhuriyet başsavcıları ve savcılar ile idari yargı hakimlerinin isim listelerini içeren kararlarını Resmi Gazete'de yayımladı.

Yükselme Süreçleri ve İsim Listeleri

HSK kararları arasında, birinci dereceye yükselmiş ve 31 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak olan adli yargı hakimleri, Cumhuriyet başsavcıları ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin listeye alındığı belirtildi. Listede toplamda 41 hakim, 17 savcı ve 11 idari yargı hakimi yer aldı.

İsimlerini Göremeyenler İçin Başvuru Süreci

Ağustos 2024 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listede yer almadığı için, birinci dereceye yükselip sürelerini tamamlayan ancak isimlerini göremeyenler, 30 gün içinde HSK'ya yazılı başvuruda bulunarak durumlarının incelenmesini talep edebilirler.

Yükselme Sürelerini Tamamlayanlar

HSK'nin bir başka kararında ise 2 yıllık yükselme sürelerini tamamlayan adli yargı hakimleri, Cumhuriyet başsavcıları ve savcılar ile idari yargı hakimlerinin isimleri de duyuruldu. Bu liste, Ağustos 2024 dönem sonuna kadar sürecini tamamlayanları kapsıyor.