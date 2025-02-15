Hakkari'de 8 Kilogram Gümrük Kaçağı Altın Ele Ge geçirildi

Hakkari'de, 8 kilogram gümrük kaçağı altın, Jandarma tarafından ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 15:20
Hakkari'de 8 Kilogram Gümrük Kaçağı Altın Ele Ge geçirildi

Hakkari'de Gümrük Kaçağı Altın Operasyonu

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, 8 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi. Hakkari Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, ilçede yasa dışı yollarla altın sevk edileceği bilgisini aldıkları belirtildi.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, dün akşam saatlerinde Ortaklar yol kontrol noktasında, şüpheli bir aracı durdurdu. Yapılan detaylı aramada, aracın vites kutusundaki boşluğa gizlenmiş olarak, toplamda 8 kilogram gümrük kaçağı altın bulundu. Altınlar arasında, birer kilogramlık 6 külçe ve 2 adet birer kilogramlık kesme altın yer alıyordu.

Olay ile ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Hakkari'deki bu başarılı operasyon, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılığına bir örnek teşkil ediyor.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 8 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 8 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Tefecilik Operasyonu: 11 Zanlı Tutuklandı
2
Afyonkarahisar'da Filistinli Göçüne Karşı Protesto Düzenlendi
3
İspanya Başbakanı Sanchez, Trump'ın Gazze Planına Karşı Çıktı
4
Zelenskiy, Avrupa'ya Ortak Ordu Kurma Çağrısı Yaptı
5
Samsun'da Sahte İçki Operasyonu: 5 Zanlı Yakalandı
6
Dışişleri Bakanı Fidan, Trump'ın Temsilcisi Kellogg ile Görüştü
7
Şehit ve Gazi Çocukları Bitlis'in Tarihi Mekanlarını Keşfetti

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor