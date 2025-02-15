Hakkari'de 8 Kilogram Gümrük Kaçağı Altın Ele Ge geçirildi

Hakkari'de Gümrük Kaçağı Altın Operasyonu

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, 8 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi. Hakkari Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, ilçede yasa dışı yollarla altın sevk edileceği bilgisini aldıkları belirtildi.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, dün akşam saatlerinde Ortaklar yol kontrol noktasında, şüpheli bir aracı durdurdu. Yapılan detaylı aramada, aracın vites kutusundaki boşluğa gizlenmiş olarak, toplamda 8 kilogram gümrük kaçağı altın bulundu. Altınlar arasında, birer kilogramlık 6 külçe ve 2 adet birer kilogramlık kesme altın yer alıyordu.

Olay ile ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Hakkari'deki bu başarılı operasyon, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılığına bir örnek teşkil ediyor.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 8 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi.