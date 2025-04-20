Hakkari'de 9 Günlük Kayıp Kadın Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari'de kaybolan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin için arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Keskin, Karşıyaka Mahallesi'nde 9 Nisan'dan bu yana haber alınamayan bir kadın olarak kayıtlara geçti.

Arama faaliyetlerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekipleri katılıyor. Çalışmalar, kaybolduğu günden bu yana 11. gününe girmiş durumda.

Van Emniyet Müdürlüğü'nün dalgıç ekiplerinin de dahil olduğu arama çalışmaları, Katramas Deresi'nin Sümbül Mahallesi'nden geçen kısmında gerçekleştirildi. Ancak, şu ana kadar herhangi bir iz elde edilemedi.

Ekipler, hayatta kalan son umutlara yönelik olarak arama çalışmalarına yarın da devam etmeyi planlıyor.

Hakkari'de kaybolan 55 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor. Karşıyaka Mahallesi'nde 9 Nisan'dan bu yana haber alınamayan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin'in bulunması için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla arama yapılıyor.

Hakkari'de kaybolan 55 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor. Karşıyaka Mahallesi'nde 9 Nisan'dan bu yana haber alınamayan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin'in bulunması için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla arama yapılıyor.