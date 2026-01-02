Hakkari'de Ambulansa Belediye Karla Mücadele Desteği

Kısa sürede müdahale eden ekipler hastayı güvenle evine bıraktı

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çeken ambulansın yardımına Hakkari Belediyesi karla mücadele ekipleri yetişti.

Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören H.K. isimli yaşlı kadın, ambulansla Yukarı Merzan Mahallesi'ndeki evine götürülürken, mahalle yolundaki kar nedeniyle ambulans ilerleyemedi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak yolu açtı ve ambulansta çalışan ekibe eşlik etti.

Belediye ekipleri, hastanın güvenli bir şekilde evine bırakılmasına kadar ambulansa destek verdi. Vatandaşlar, zorlu kış şartlarında gösterilen bu duyarlılık nedeniyle sağlık ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

