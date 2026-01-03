Van'da Kar ve Fırtına: Belediye Hasta ve Mahsur Kalanları Kurtardı

Van'da kar ve fırtına: Belediye ekipleri hasta ve mahsur kalanları kurtardı

Van'ın çeşitli noktalarında etkili olan kar yağışı, fırtına ve tipi nedeniyle belediye ekipleri yoğun mesai yürüttü. Ekipler, zaman zaman hayati risk taşıyan vakalara müdahale ederken, yollarda mahsur kalan vatandaşların da yardımına koştu.

Kritik müdahale: KOAH hastası Habip Kara kurtarıldı

Yukarı Darıca Mahallesi Aşağı Darıca Mezrası'nda akşam saatlerinde rahatsızlanan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) hastası Habip Kara (83)'nın yakınları, 112 sağlık ekiplerinden yardım talep etti. Yolların kapanması nedeniyle 112 ekipleri, Başkale Şantiye Şefliği'nden destek istedi. Ekipler, Başkale ilçe merkezine yaklaşık 66 kilometre uzaklıktaki mahalleye ulaşmak için çalışma başlattı ve yaklaşık 3 buçuk saat süren çaba sonucunda hastaya ambulansın ulaşmasını sağlayarak mahalle ve mezra yolunu ulaşıma açtı.

Ambulanslar ve yolda kalan vatandaşlar kurtarıldı

Belediye ekipleri ayrıca Tuşba ilçesi Yeşilköy Mahallesi, Özalp ilçesi Kırkçalı Mahallesi ile Gevaş ilçesi Aydınocak Mahallerinde yolda kalan ambulansları kurtararak hastalara ulaşılmasını sağladı.

Geniş çaplı yol açma ve kurtarma çalışmaları sürüyor

7-24 esasına göre görev yapan karla mücadele ekipleri, Başkale ilçesi Ömerova Mahallesi, Edremit ilçesi Doğanlar ve Ayazpınar Mahalleleri, İpekyolu ilçesi Arıtoprak-Karakoç mahalleleri arası, Saray ilçesi Tamer Aydın Karakolu ve Karakaş Üs Bölgesi, Özalp ilçesi Gültepe Mahallesi, Gürpınar ilçesi Sevindik Mahallesi ile Bahçesaray başta olmak üzere onlarca noktada mahsur kalan vatandaş ve araçları kurtardı. Kurtarma çalışmaları, 112 Acil Servis ve ilçe şantiye şefliklerine gelen ihbarlar doğrultusunda gerçekleştirildi.

Ayrıca kent merkezi ve kırsalda etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası 319 mahalle ve 306 mezra yolunun açılması için başlatılan çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

