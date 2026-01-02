Murat Cahid Cıngı TBMM'de 2025'te 11 Kez 'Kayseri' Dedi

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, 2025 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yaptığı 11 kez 1 dakikalık konuşmalarda Kayseri’den söz etti. Konuşmalarında yapılan etkinlikleri, yarışmaları ve kentin gündemindeki sorunları gündeme taşıdı.

Cıngı’nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 2025 yılı içerisinde TBMM Genel Kurulu’nda mümkün olan her fırsatta 1 dakikalığına söz alarak, Kayseri’yle ilgili güzellikleri vatandaşlarla paylaştığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda Kayseri'yi ele aldığı başlıklar

8 Ocak ‘Türkiye’de ilk defa Erciyes’te yapılacak olan Ragbi Türkiye Şampiyonası’ hakkında.

20 Ocak ‘Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ABD’deki İHA yarışmasına katılmaları’ hakkında.

13 Şubat ‘Erciyes Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’ hakkında.

19 Şubat ‘Kayseri KANKA Çocuk Hematoloji, Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi’ hakkında.

26 Mart ‘21-24 Mart 2025 tarihlerinde Kayseri’de MRB’in düzenlediği teknoloji yarışması’ hakkında.

15 Nisan ‘Kayseri’de zirai don felaketi’ hakkında.

8 Mayıs ‘9 Mayıs Avrupa Günü’ hakkında.

20 Mayıs ‘Kayseri’de yapılacak olan Uluslararası MEB Robot Yarışması’ hakkında.

1 Temmuz ‘Erciyes’te düzenlenen Dünya Tenis Turu’ hakkında.

15 Ekim ‘Gevher Nesibe Hatun Şifahanesi’ hakkında.

18 Kasım ‘Erciyes Kayak Merkezi sezona hazırlanıyor’ hakkında.

