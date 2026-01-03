DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.872.286,38 -0,42%

BUDO'da 3 Ocak 2026'da 8 Sefer İptal Edildi

BUDO, olumsuz hava şartları nedeniyle 3 Ocak 2026 Cumartesi günü Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarında 8 seferi iptal etti.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 00:29
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 00:29
BUDO'da 3 Ocak 2026'da 8 Sefer İptal Edildi

BUDO'da 3 Ocak 2026'da 8 sefer iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle 3 Ocak 2026 Cumartesi günü yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarında karşılıklı olmak üzere toplam 8 seferin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

İptal edilen seferler

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

BUDO’DA OLUMSUZ HAVA NEDENİYLE 8 SEFER İPTAL EDİLDİ

BUDO’DA OLUMSUZ HAVA NEDENİYLE 8 SEFER İPTAL EDİLDİ

BUDO’DA OLUMSUZ HAVA NEDENİYLE 8 SEFER İPTAL EDİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Melikgazi'de Metruk Yapıların Yıkımı Sürüyor: 2025'te Yaklaşık 100 Yapı
2
Muğla Karabağlar'da 82 Konutluk MUKAŞ Projesine İmza
3
Çolakbayrakdar: "Yeşil alanda dünya standartlarını üçe katlıyoruz" — Kocasinan 1 milyon 67 bin ağaç
4
Çanakkale'de Uçurtma Şenliği: Emniyet Ekipleri Çocuklarla Buluştu
5
BUDO'da 3 Ocak 2026'da 8 Sefer İptal Edildi
6
Van'da Kar ve Fırtına: Belediye Hasta ve Mahsur Kalanları Kurtardı
7
Tatvan'da Yoğun Kar: Kaymakam Demirer Mahsur Kalanları Kurtardı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları