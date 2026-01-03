DOLAR
Tatvan'da Yoğun Kar: Kaymakam Demirer Mahsur Kalanları Kurtardı

Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, yoğun kar nedeniyle kapanan köy yollarında mahsur kalanları ekiplerle birlikte kurtardı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 00:02
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 00:46
Sahada bizzat müdahale ederek hayatı normale döndürme çabası

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı, Bitlis'in Tatvan ilçesinde birçok köy yolunun kapanmasına neden oldu. Tipi ve fırtına nedeniyle açılan yolların yeniden kapanmasıyla birlikte, karla mücadele çalışmaları yoğun bir takvimle devam ediyor.

Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Özel İdare Müdürü İzzettin Nurduhan ile birlikte sahaya çıkarak, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Saha çalışmaları sırasında kar nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlarla karşılaşan Kaymakam Demirer, ekiplerle birlikte bizzat müdahalede bulundu. Yolda kalan araçları iterek ve halat bağlayarak mahsur durumundaki vatandaşların güvenli şekilde yollarına devam etmelerini sağladı.

Kaymakam Demirer, yapılan müdahalelerle tüm araçların güvenli biçimde hedef noktalarına ulaştırıldığını bildirdi. İlçeye bağlı tüm köylerde çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Demirer, kış şartlarıyla mücadelede tüm ekiplerin sahada olduğunu belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

