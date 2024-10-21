Hakkari'de Bilim Şenliği Coşkusu

Hakkari Üniversitesi tarafından düzenlenen "Bilim Şenliği", öğrencilere bilimin çeşitli yönlerini tanıtma fırsatı sundu. Zeynel Bey Yerleşkesi'ndeki merkezi dersliklerde gerçekleşen etkinlikte, katılımcılar çadır planetariumda uzay ve gezegenler hakkında bilgi edindi. Ayrıca, çeşitli atölye çalışmalarıyla bilimsel deneyim kazandılar.

Atölye Çalışmaları ve Sergiler

Şenliğin ikinci gününde katılımcılar, "kukla", "oyun", "Tinkercad ile üç boyutlu tasarım", "optik deneyler", "yapay zeka: prompt mühendisliği", "Arduino", "eğik atış hareketi" ve "elektronik" gibi birçok atölyede yer alarak yeni beceriler edindi. Bunun yanı sıra "biyoloji ve ekoloji" sergisi de büyük ilgi gördü.

Öğrencilerin Bilimle Buluşması

Etkinliğe, farklı okullardan gelen anaokulu, ilkokul ve lise öğrencileri ile vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, yürütülen atölyeleri gezerek bilimsel çalışmaları yerinde izleme fırsatı buldu; bazıları ise heyecanla deneylere katıldılar. Ayrıca, bölgede yetişen bitkiler ve endemik türlerin tanıtıldığı sergi de dikkat çekti.

Etkinlikten Beklentiler ve Geri Dönüşler

Projenin sorumlu ismi olan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Semra Gürtaş Doğan, etkinlikte toplam 33 atölye düzenlendiğini belirtti. Doğan, "Projenin amacı, öğrencilerimizin içindeki bilim ışığını açığa çıkarmaktır. Ayrıca, deney yapmayı öğrenmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz," dedi. Katılımcıların, planetarium etkinliğine özel bir ilgi gösterdiği gözlemlendi.

Öğrencilerden Yorumlar

Etkinliğe katılan öğrenci Gülhan Ayaz ise, "Arkadaşlarımızla atölyeleri gezeceğiz. Buraya, daha önce görmediğimiz ve bilmediğimiz şeyleri öğrenmek için geldik," ifadelerini kullandı. Proje içerisinde yer alan 45 görevli ile birlikte öğrenciler, şenliğin son gününde yeni etkinliklerin tadını çıkaracaklar.

Hakkari Üniversitesince düzenlenen "Bilim Şenliği"ne katılan öğrenciler, çadır planateryumda uzay ve gezegenler hakkında bilgilendirildi, atölye çalışmalarına katıldı.

Hakkari Üniversitesince düzenlenen "Bilim Şenliği"ne katılan öğrenciler, çadır planateryumda uzay ve gezegenler hakkında bilgilendirildi, atölye çalışmalarına katıldı.