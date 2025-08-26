Hakkari'de 'Bir Anadolu Şenliği' Sürüyor: Denbejler ve Yudum Tatar Sahne Aldı

Hakkari'de "Bir Anadolu Şenliği" sürüyor

Yerel sanatçılar kentlilere müzik ziyafeti verdi

Hakkari'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Bir Anadolu Şenliği" etkinlikleri devam ediyor.

Şenlik kapsamında kentteki denbejler (Kürtçe uzun hava söyleyen sanatçı), izleyicilere özgün bir müzik dinletisi sundu. Bölgenin zengin müzik geleneğini yansıtan performanslar beğeni topladı.

Ardından Türk Halk Müziği sanatçısı Yudum Tatar, Eski Belediye Alanı'ndaki konserde sahne aldı. Sanatçı, sevilen türkülerini seslendirirken alana gelen Hakkarililer de coşkuyla eşlik etti.

Şenliğin dördüncü gününde gerçekleştirilen bu konserlerde, kent halkının yoğun katılımı ve ortak söyleyiş sahneye ayrı bir renk kattı.

Etkinlikler şehirde kültürel çeşitliliği gözler önüne sererken, "Bir Anadolu Şenliği" programı kapsamında başka sunumların da sürdüğü belirtildi.

