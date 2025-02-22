Hakkari'de Çatılardaki Kar Temizleniyor

Hakkari'de Yoğun Kar Yağışı Çatılara Zarar Veriyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karı temizleme çalışmalarına başladı. Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı ilçede, cadde ve sokaklarda karla mücadele faaliyetleri de hız kesmeden devam ediyor.

Çökmelere Karşı Çatı Temizliği

Vatandaşlar, çökme riski nedeniyle çatılardaki karı temizlemek için çaba sarf etti. Esnaf İhsan Sancar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Çatılarımızda biriken karı temizlemek istedik. Çatılarımızın çökmemesi için bunu yapmaya mecburuz. Zor bir iş, düşme riski de var ama temizlemezsek çatılar çökebilir." ifadelerini kullandı.

Diğer bir esnaf Sabri Ören ise, "Çok kar var. Çatılar, çökerse zarar verebilir. Bunun önüne geçmeye çalışıyoruz." diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar, yoğun kar yağışı sonucu ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karı temizledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar, yoğun kar yağışı sonucu ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karı temizledi.