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Hakkari'de Dereye Düşen Genç İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Hakkari'de, 10 Mayıs'ta dereye düşen 16 yaşındaki Neçir Kom'un arama çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 15:45
Hakkari'de Dereye Düşen Genç İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Hakkari'de Dereye Düşen Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 10 Mayıs tarihinde Avaşin Deresi'ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki Neçir Kom'un arama çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Arama Kurtarma Ekipleri Bölgedeki İşlemleri İhya Ediyor

Arama çalışmalarının koordinasyonu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından sağlanıyor. Çalışmalara, Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı 18 kişilik arama kurtarma ekibi, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timleri, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri katılıyor.

Çalışmalarda Kullanılan Yöntemler

Ekipler, Kom'un dereye düştüğü noktadan başlatarak arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Botla yönlendirme, sondalama, dalgıçlarla su altı arama ve sonar cihazıyla görüntüleme yaparak, Neçir Kom'a ulaşma çabaları devam ediyor.

Yerel Destek Sürüyor

Kom'un ailesinin bölgedeki bekleyişleri sürerken, bölge halkı da arama çalışmalarına destek vermekte. Irak sınırına yakın noktalarda da çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs'ta Avaşin Deresi'ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki Neçir...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs'ta Avaşin Deresi'ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki Neçir Kom'u arama çalışmaları devam etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs'ta Avaşin Deresi'ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki Neçir...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs'ta Avaşin Deresi'ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki Neçir Kom'u arama çalışmaları devam etti.

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