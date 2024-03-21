Hakkari'de eğitime bir gün ara verildi, hamile ve engelli personeller idari izinli

Hakkari Valiliği, il genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle yarın eğitime bir günlük ara verildiğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, bölgesel kar yağışları ve yağmurların sel riski, çığ tehlikesi ve taşkın gibi olası riskleri beraberinde getirdiği belirtildi.

Bu nedenle, 22 Mart 2024 Cuma günü yükseköğretim kurumları haricinde tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul, özel eğitim kurumları, halk eğitim merkezleri ve rehberlik araştırma merkezlerinde eğitim-öğretime ara verileceği ifade edildi.

Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de ilgili tarihte idari izinli sayılacağı belirtildi.