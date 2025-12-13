Hakkari'de Gece Boyu Karla Mücadele: 15 Mahallede Tuzlama Çalışması
Ekipler aniden başlayan kar yağışına anında müdahale etti
Hakkari Belediyesi ekipleri, kent genelinde gece gündüz süren çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.
Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri, akşam saatlerinde aniden başlayan kar yağışı üzerine ana arterler ve mahalle yollarında tuzlama çalışmalarına başladı.
Çalışmalar, gece geç saatlere kadar devam etti ve kentin 15 farklı mahallesinde eş zamanlı karla mücadele faaliyeti yürütüldü.
Mahalle yollarının açık tutulması ve ulaşımda aksama yaşanmaması için ekiplerin çalışmaları aralıksız şekilde sürüyor.
