Hakkari'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı

Hakkari'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Hakkari'de meydana gelen bir trafik kazasında, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kazanın, Hakkari-Van kara yolunun Kara Yeniköprü mevkisinde İ.T. yönetimindeki 35 VR 183 plakalı araçla gerçekleştiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, hafif ticari araç kontrolden çıkarak devrildi. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma, polis ve Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.