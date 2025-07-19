DOLAR
40,35 -0,01%
EURO
46,92 0%
ALTIN
4.349,52 0,02%
BITCOIN
4.757.052,78 -0,43%

Hakkari'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı

Hakkari'de devrilen hafif ticari araçta 5 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 18:45
Hakkari'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı

Hakkari'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Hakkari'de meydana gelen bir trafik kazasında, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kazanın, Hakkari-Van kara yolunun Kara Yeniköprü mevkisinde İ.T. yönetimindeki 35 VR 183 plakalı araçla gerçekleştiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, hafif ticari araç kontrolden çıkarak devrildi. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma, polis ve Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüsü İ.T. ve araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerinde müdahale edilen yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi

Yaralıların durumlarının ciddiyetine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Hakkari'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Hakkari'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Hakkari'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Hakkari'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Polis Kılığına Giren İki Hırsız Tutuklandı
2
Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
3
Şanlıurfa'da Akraba Aileler Arasındaki Silahlı Kavga: 6 Yaralı
4
Erzurum'da Sağlık Çalışanları 88 Haftadır Gazze İçin Yürüyor
5
Kayseri'de Camide Bıçaklama Olayı: 63 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
6
İzmir Bornova'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
7
Çorum'da Filistin'e Yardım İçin Buğday Toplandı

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı