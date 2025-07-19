Hakkari'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı

Hakkari'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
Hakkari'de meydana gelen bir trafik kazasında, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kazanın, Hakkari-Van kara yolunun Kara Yeniköprü mevkisinde İ.T. yönetimindeki 35 VR 183 plakalı araçla gerçekleştiği bildirildi.
Alınan bilgiye göre, hafif ticari araç kontrolden çıkarak devrildi. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma, polis ve Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araç sürücüsü İ.T. ve araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerinde müdahale edilen yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi Yaralıların durumlarının ciddiyetine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Hakkari'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Hakkari'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Yaralıların durumlarının ciddiyetine dair henüz bir açıklama yapılmadı.
Hakkari'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Hakkari'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.