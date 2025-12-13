DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.862.232,35 -0,21%

Hakkari'de Kar Yerini Sise Bıraktı: 43 Yerleşim Yolu Kapandı

Hakkari'de akşam karı öğle saatlerinden itibaren sise döndü; 43 yerleşim yeri yolu kapandı, ekipler karla mücadele ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:59
Hakkari'de Kar Yerini Sise Bıraktı: 43 Yerleşim Yolu Kapandı

Hakkari'de Kar Yerini Sise Bıraktı: 43 Yerleşim Yolu Kapandı

Kar yağışı sonrası sis etkili olurken, ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor

Hakkari il genelinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, öğle saatlerinden itibaren yerini sise bıraktı. Yoğun kar nedeniyle 43 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapanması kaydedildi.

İl Özel İdaresi ekipleri köy ve mezra yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, belediye ekipleri kent merkezinde yol açma ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Şehir merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 1,5 metre'yi bulduğu bildirildi.

Kar yağışının öğle saatlerinden itibaren sisli havaya dönüşmesiyle birlikte vatandaşlar karla kaplanan araçlarını çıkarmaya çalıştı. Ekiplerin yoğun çalışmalarıyla yolların tekrar ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

HAKKARİ İL GENELİNDE AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN VE 43 YERLEŞİM YERİ YOLUNUN ULAŞIMA KAPANMASINA...

HAKKARİ İL GENELİNDE AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN VE 43 YERLEŞİM YERİ YOLUNUN ULAŞIMA KAPANMASINA NEDEN OLAN KAR YAĞIŞI, ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN YERİNİ SİSLİ HAVAYA BIRAKTI.

HAKKARİ İL GENELİNDE AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN VE 43 YERLEŞİM YERİ YOLUNUN ULAŞIMA KAPANMASINA...

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te 'Huzur 27' Uygulaması: 71 Araca 797 bin 439 TL Ceza, 54 Aranan Şahıs Yakalandı
2
Bahadır Aksoy'tan Alaplı Jandarma Komutanlığı'na Araç Bağışı
3
Ankara'da Ev Yangını: Dumandan Zehirlenen 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
4
Alaplı'da Kültür Merkezi İnşaatında İş Güvenliği İhmali
5
Gön Han Restorasyonu Tamamlanıyor: 525 Yıllık Han Yeniden Hayat Buluyor
6
Düzce BELMEK kursları: Kadınlar üretime ve sosyal hayata katılıyor
7
Osman Okyay Konuralp Antik Tiyatro'yu Gezdi: Düzce'de Destinasyon Planı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama