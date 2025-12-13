Hakkari'de Kar Yerini Sise Bıraktı: 43 Yerleşim Yolu Kapandı

Kar yağışı sonrası sis etkili olurken, ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor

Hakkari il genelinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, öğle saatlerinden itibaren yerini sise bıraktı. Yoğun kar nedeniyle 43 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapanması kaydedildi.

İl Özel İdaresi ekipleri köy ve mezra yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, belediye ekipleri kent merkezinde yol açma ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Şehir merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 1,5 metre'yi bulduğu bildirildi.

Kar yağışının öğle saatlerinden itibaren sisli havaya dönüşmesiyle birlikte vatandaşlar karla kaplanan araçlarını çıkarmaya çalıştı. Ekiplerin yoğun çalışmalarıyla yolların tekrar ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

