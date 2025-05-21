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Hakkari'de Kaybolan Gencin Arama Çalışmaları 12. Günde

Hakkari Yüksekova'da kaybolan 16 yaşındaki Neçir Kom'un arama faaliyetleri 12 gündür sürüyor.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 14:35
Hakkari'de Kaybolan Gencin Arama Çalışmaları 12. Günde

Hakkari'deki Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 10 Mayıs'ta Avaşin Deresi'ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki Neçir Kom'u arama çalışmaları 12. gününde sürüyor. Arama faaliyetleri, AFAD koordinasyonunda gerçekleştiriliyor.

Arama Ekipleri Bölgedeki Çalışmalarını Yoğunlaştırdı

Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı 18 kişilik arama kurtarma ekibi, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timleri, dalgıç polisler, 112 Acil Sağlık ve Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri, kaybolan genci bulmak için çaba gösteriyor.

Ekipler, botla yönlendirme, sondalama, dalgıçlarla su altı arama, sonar cihazıyla görüntüleme ve helikopter destekli havadan tarama gibi çeşitli yöntemler kullanarak Kom'a ulaşmaya çalışıyor. Aramalar, Kom'un dereye düştüğü noktadan başlayarak, Irak sınırına yaklaşık 3 kilometre mesafedeki bölgede yoğunlaştırıldı.

Genç gencin ailesi de bölgedeki bekleyişini sürdürerek umutlarını koruyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs'ta Avaşin Deresi'ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki Neçir...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs'ta Avaşin Deresi'ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki Neçir Kom'u arama çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs'ta Avaşin Deresi'ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki Neçir...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs'ta Avaşin Deresi'ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki Neçir Kom'u arama çalışmaları devam ediyor.

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