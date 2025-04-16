Hakkari'de Kayıp Kadın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari'de kaybolan 55 yaşındaki kadını bulmak için arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 9 Nisan'dan bu yana haber alınamayan Feleknaz Keskin'in bulunması amacıyla, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekipleri bölgedeki çabalarını sürdürüyor.

Ekipler, Karşıyaka, Dağgöl ve Sümbül mahalleleri çevresinde ve dağlık alanlarda geniş bir arama gerçekleştirdi. Ayrıca, evlerin bahçeleri, atıl alanlar, Katramas Deresi ile Pirudan Köprüsü'nün etrafında da dron destekli araştırmalar yapılmakta.

Arama çalışmalarının yürütüldüğü sahada, her ihtimale karşı 112 Acil Sağlık ekipleri de hazır bulunuyor.

Hakkari'de kaybolan 55 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekipleri, Karşıyaka, Dağgöl ve Sümbül mahallelerinin çevresi, dağlık alanlar, evlerin bahçeleri, atıl alanlar, Katramas Deresi ile Pirudan Köprüsü'nün etrafında dron destekli arama gerçekleştirdi.

Hakkari'de kaybolan 55 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekipleri, Karşıyaka, Dağgöl ve Sümbül mahallelerinin çevresi, dağlık alanlar, evlerin bahçeleri, atıl alanlar, Katramas Deresi ile Pirudan Köprüsü'nün etrafında dron destekli arama gerçekleştirdi.