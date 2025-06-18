Hakkari'de Kayıp Kadın İçin Arama Çalışmaları Yeniden Başlatıldı

Hakkari'de, 9 Nisan tarihinde kaybolan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin için arama çalışmaları tekrardan başlatıldı. Kaybolduğu günden bu yana Karşıyaka Mahallesi'nden hiçbir iz bulunamayan Keskin'in akıbeti merak edilirken, arama faaliyetleri hızla devam ediyor.

Arama Çalışmalarına Çok Sayıda Ekip Katılıyor

Arama çalışmalarına AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri katılıyor. Elazığ ve Van'dan gelen AFAD Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, kaybolan kadının bulunması için arama faaliyetlerini Katramas Deresi'nde yoğunlaştırdı.

Dalgıçlar Su Altında Arama Yapıyor

Dalgıç ekipleri, Pirudan Köprüsü mevkiinde suya girerek arama çalışmaları gerçekleştirdi. Bu kapsamda, ekiplerin zorlu şartlar altında yürüttüğü arama faaliyetleri büyük bir titizlikle devam etmektedir.

Yakınları Bekleyişlerini Sürdürüyor

Ayrıca, Kızılay Hakkari Şubesi personelinin arama ekiplerine ikramda bulunduğu bilinmektedir. 112 Acil Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bulundurarak, ilgili destek hizmetlerini sağlıyor. Feleknaz Keskin'in aile üyeleri ise bu zorlu süreçte umutla bekleyişlerini sürdürmektedir.

Hakkari'de 9 Nisan'da kaybolan 55 yaşındaki kadını arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Hakkari'de 9 Nisan'da kaybolan 55 yaşındaki kadını arama çalışmaları yeniden başlatıldı.