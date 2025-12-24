DOLAR
42,83 -0,02%
EURO
50,56 0%
ALTIN
6.169,12 0,2%
BITCOIN
3.753.444,88 0,34%

Hakkari'de Müftü Yasir Ceylan Heimlich ile Boğulan Çocuğu Kurtardı

Derecik İlçe Müftüsü Yasir Ceylan, konuk olduğu evde Heimlich manevrasıyla soluk borusuna cisim kaçan çocuğu kurtardı; çocuğun sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 22:24
Hakkari'de Müftü Yasir Ceylan Heimlich ile Boğulan Çocuğu Kurtardı

Derecik'te Heimlich manevrasıyla hayat kurtarma

Hakkari'nin Derecik İlçe Müftüsü Yasir Ceylan, misafir olduğu bir evde soluk borusuna cisim kaçması sonucu boğulma tehlikesi yaşayan çocuğu Heimlich manevrası ile kurtardı.

Müdahale anı ve hastaneye sevk

Akşam saatlerinde ilçe merkezindeki bir eve konuk olan Müftü Ceylan, sohbet sırasında ev sahibinin çocuğunun nefes almakta zorlandığını fark etti. İlk müdahaleyi yapan Ceylan, uyguladığı Heimlich manevrasıyla çocuğun rahat nefes almasını sağladı.

İlk müdahalenin ardından çocuğu hastaneye götüren Müftü Ceylan, tedavi süresince çocuğun başında bekleyerek işlemleri takip etti. Hastane işlemleri tamamlandıktan sonra çocuğu evine geri götürdü.

Aileden teşekkür, müftüden insani vurgu

Aile, ilk müdahale ve hastane sürecinde gösterilen ilgi ile hızlı müdahale nedeniyle Müftü Ceylan'a teşekkür etti. İlçe Müftüsü Ceylan, yaptığının herkesin yapması gereken insani bir görev olduğunu belirterek, çocuk ve ailesine sağlıklı günler diledi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HAKKARİ / DERECİK İLÇE MÜFTÜSÜ YASİR CEYLAN MİSAFİR OLDUĞU EVDE SOLUK BORUSUNA KAÇAN CİSİM...

HAKKARİ / DERECİK İLÇE MÜFTÜSÜ YASİR CEYLAN MİSAFİR OLDUĞU EVDE SOLUK BORUSUNA KAÇAN CİSİM NEDENİYLE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN ÇOCUĞU "HEİMLİCH MANEVRASI"YLA KURTARDI.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı
2
Samsun Şehir Hastanesi Başhekimi Ulubay’dan MHRS Randevu Uyarısı
3
Dinar'da Pazarcı Esnafına Çorba İkramı
4
Edirne'de Sulama Kanalına Uçan Araç: 18 Yaşındaki İsa Özer Öldü, Arkadaşları Kaçtı
5
Hakkari'de Müftü Yasir Ceylan Heimlich ile Boğulan Çocuğu Kurtardı
6
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sekreterlere Etkili İletişim ve Hitabet Eğitimi
7
Malatya Emniyeti Aksaray Şehit Akgün İlkokulu'nda Minik Kalplere Dokundu

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı