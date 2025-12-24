Hakkari'de Müftü Yasir Ceylan Heimlich ile Boğulan Çocuğu Kurtardı

Derecik'te Heimlich manevrasıyla hayat kurtarma

Hakkari'nin Derecik İlçe Müftüsü Yasir Ceylan, misafir olduğu bir evde soluk borusuna cisim kaçması sonucu boğulma tehlikesi yaşayan çocuğu Heimlich manevrası ile kurtardı.

Müdahale anı ve hastaneye sevk

Akşam saatlerinde ilçe merkezindeki bir eve konuk olan Müftü Ceylan, sohbet sırasında ev sahibinin çocuğunun nefes almakta zorlandığını fark etti. İlk müdahaleyi yapan Ceylan, uyguladığı Heimlich manevrasıyla çocuğun rahat nefes almasını sağladı.

İlk müdahalenin ardından çocuğu hastaneye götüren Müftü Ceylan, tedavi süresince çocuğun başında bekleyerek işlemleri takip etti. Hastane işlemleri tamamlandıktan sonra çocuğu evine geri götürdü.

Aileden teşekkür, müftüden insani vurgu

Aile, ilk müdahale ve hastane sürecinde gösterilen ilgi ile hızlı müdahale nedeniyle Müftü Ceylan'a teşekkür etti. İlçe Müftüsü Ceylan, yaptığının herkesin yapması gereken insani bir görev olduğunu belirterek, çocuk ve ailesine sağlıklı günler diledi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

