Mersin'de Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel Ayini

Akdeniz ilçesinde birlik ve kardeşlik çağrısı

Mersin'de bulunan Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi. Akdeniz ilçesindeki kilisede gerçekleştirilen ayini Peder İspir Coşkun Teymur yönetti.

Ayin sırasında Peder Teymur, Hristiyanların Noel'ini kutlayarak birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi. Tören kapsamında mumlar yakıldı ve katılımcılar için barış ve huzur dilekleriyle dualar edildi.

Noel ayinine katılan cemaat, programın sonunda birbirine sarılarak Noel'i kutladı ve dayanışma duygusunu pekiştirdi.

