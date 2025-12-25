DOLAR
42,72 0,09%
EURO
50,43 0,03%
ALTIN
6.165,74 0,04%
BITCOIN
3.751.469,51 -0,29%

Mersin'de Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel Ayini

Mersin'deki Rum Ortodoks Kilisesi'nde Peder İspir Coşkun Teymur yönetiminde Noel ayini yapıldı; mumlar yakıldı, barış ve kardeşlik mesajları verildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 00:08
Mersin'de Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel Ayini

Mersin'de Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel Ayini

Akdeniz ilçesinde birlik ve kardeşlik çağrısı

Mersin'de bulunan Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi. Akdeniz ilçesindeki kilisede gerçekleştirilen ayini Peder İspir Coşkun Teymur yönetti.

Ayin sırasında Peder Teymur, Hristiyanların Noel'ini kutlayarak birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi. Tören kapsamında mumlar yakıldı ve katılımcılar için barış ve huzur dilekleriyle dualar edildi.

Noel ayinine katılan cemaat, programın sonunda birbirine sarılarak Noel'i kutladı ve dayanışma duygusunu pekiştirdi.

MERSİN’DE BULUNAN RUM ORTODOKS KİLİSESİNDE NOEL DOLAYISIYLA AYİN DÜZENLENDİ. AKDENİZ İLÇESİNDEKİ...

MERSİN’DE BULUNAN RUM ORTODOKS KİLİSESİNDE NOEL DOLAYISIYLA AYİN DÜZENLENDİ. AKDENİZ İLÇESİNDEKİ KİLİSEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN AYİNİ PEDER İSPİR COŞKUN TEYMUR YÖNETTİ.

MERSİN’DE BULUNAN RUM ORTODOKS KİLİSESİNDE NOEL DOLAYISIYLA AYİN DÜZENLENDİ. AKDENİZ İLÇESİNDEKİ...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel Ayini
2
Muğla'da Hz. Mevlana 752. Vuslat Yıldönümü Şeb-i Arus
3
Hatay'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem Samandağ'da Hissedildi
4
Hakkari'de Müftü Yasir Ceylan Heimlich ile Boğulan Çocuğu Kurtardı
5
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sekreterlere Etkili İletişim ve Hitabet Eğitimi
6
Hizmet Madalyası Sahibi Başkan Yalçın Talas'taki Azerbaycan Projelerini Anlattı

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı