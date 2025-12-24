Ankaralı Coşkun ve Başkaya Çifti 'Ne Bilsin Eller' Telif Davasında Uzlaştı

MESAM arabuluculuğunda hukuki süreç başlatılmadan çözüm sağlandı

Ankaralı Coşkun olarak bilinen sanatçı Coşkun Direk ile İzmirli çift Hasan ve Öznur Başkaya arasında, 'Ne Bilsin Eller' eserinin izinsiz klip kullanımına ilişkin telif uyuşmazlığı uzlaşmayla sonuçlandı.

İzmir'de yaşayan konservatuvar mezunu Hasan Başkaya ile eşi Öznur Başkaya, yaklaşık iki yıl önce düğünlerinde Coşkun Direk'in 'Ne Bilsin Eller' eserini seslendirdi. Düğünde seslendirilen şarkının daha sonra klip haline getirilerek eser sahibinden izin alınmadan sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine Coşkun Direk tarafından telif şikayetinde bulunuldu. Yaşanan gelişmenin ardından taraflar hukuki sürece girmeden uzlaşma yolunu seçti.

Uzlaşma, İstanbul'daki Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) ofisinde düzenlenen basın toplantısında duyuruldu. Toplantıda taraflar bir araya gelerek anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül konuyu arabuluculukla çözdüklerini ve yaşanan sürecin hukuka dair önemli noktalarını şöyle aktardı:

Değerli sanatçı Ankaralı Coşkun olarak bilinen Coşkun Direk’in çok sevilen eseri var ‘Ne Bilsin Eller’ bunu kendisi de aynı zamanda müzisyen olan Hasan ve Öznur Başkaya çifti kendi düğünlerinde söyleyince haliyle kamuoyunda bir tartışma meydana geldi. Düğünde çalınan eser suç mu? Değil mi? Öncelikle ona bir açıklık getireyim. Türkiye 1951 yılında şuan ki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu kabul etti. Dolayısıyla bu kanuna muhalefet etmek suçtur. Burası doğru. Sadece bir para cezası ya da hukuk davasıyla karşı karşıya kalmıyorsunuz aynı zamanda hakkınızda bir de ceza davası açılabiliyor. Bu da 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmak anlamına gelir. Fakat burada düğün salonu özelinde konuşacak olursak esasen düğün salonunda çalınan şarkıların muhatabı gelin ve damat değil düğün salonlarında çalan her şarkı telife tabiidir, anonim eserler değilse. O eserleri üreten kişiler telifini alamazsa üretimlerine devam edemezler. Ankaralı Coşkun ve Başkaya çiftinin yaşadığı bu olayı MESAM olarak arabuluculuk şeklinde çözmek istedik. Konu mahkemelere intikal etmesin, 10 yıl bir dava sürmesin, Coşkun Direk mağdur olmasın Öznur ve Hasan Başkaya çifti de 'Ne Bilsin Eller' şarkısından dolayı mağdur olmasın diye. Gelinen sonuçta şu; Coşkun Direk eseri okumaları için Hasan ve Öznur Başkaya çiftine izin verdi. ‘Madem klip çekmişler bunu yasal bir statüye kavuşturalım çıkarsınlar’ dedi. Hasan ve Öznur Başkaya çifti de gerekli olgunluğu sergiledi.

Hasan Başkaya, eşiyle birlikte seslendirdikleri şarkı nedeniyle çıkan anlaşmazlığın çözülmesinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle paylaştı:

Sosyal medya kanalımda çok sevdiğimiz şarkıların böyle arkadaş ortamında çektiğimiz kliplerimiz var. Bu şarkıyı biz 2021 yılında bir teknede söyledik. Olayın patladığı yer düğün videosu oldu ama asıl konu klip oldu. Gelin damat olunca insanlar duygusal yaklaştı. Bugün bu konuyu bu şekilde çözdüğümüz için çok mutluyum. Coşkun ağabey ile aramızda sorun olduğunu düşünmüyorum.

Coşkun Direk ise her şeyden feragat ettiğini belirterek Başkaya çiftinin özrünü kabul ettiğini ve sosyal medyada tek taraflı yorumlara karşı uyarıda bulundu:

Çiftin özrünü kabul ettim. Sadece şunu belirtmek istiyorum. İnsanları sosyal medya üzerinden tek taraflı dinleyip hakaret ve ailesine ağır ithamlar yapmayın. Bununla ben karşılaştım. Bu gerçekten ağır bir durum. Sevgili Başkaya çiftine benim hakkım sonuna kadar helaldir. Bir meslektaşım olarak bu parçayı okumalarına izin veriyorum. Parça benim değil kendilerinindir. Hayırlı uğurlu olsun diyerekten her şeyden feragat ediyorum.

Sonuç olarak, taraflar mahkemeye gitmeden uzlaşarak eserin gelecekteki kullanımına ilişkin anlaşmaya vardı ve mesele basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

