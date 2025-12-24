DOLAR
Muğla'da Hz. Mevlana 752. Vuslat Yıldönümü Şeb-i Arus

Muğla’da Konya Karamanlılar Derneği'nin Şeb-i Arus programında Hz. Mevlana anıldı; konuşmalar ve semazen gösterisiyle manevi bir anma gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 23:56
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 00:07
Muğla'da Hz. Mevlana 752. Vuslat Yıldönümü Şeb-i Arus

Muğla'da Hz. Mevlana 752. Vuslat Yıldönümü Şeb-i Arus

Konya Karamanlılar Derneği'nin organizasyonunda anma töreni

Muğla’da faaliyet gösteren Konya Karamanlılar Derneği tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Şeb-i Arus programında Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi anıldı. Törene protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Mevlana’nın öğretileri ile insanlığa bıraktığı miras üzerine vurgular yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Konya Karamanlılar Derneği Başkanı Erol Kütahyalı, Mevlana’nın yaşamıyla öğretilerini bütünleştiren bir şahsiyet olduğunu belirtti.

"İnsan, bildiği için değil, bildiğini yaşadığı zaman insandır. Hz. Mevlana’nın asırlardır gönüllerde diri kalmasının asıl sebebi budur. O, sadece süslü sözler söyleyen biri değil, öğütlerini bizzat yaşayan bir kişi olduğu için hala aramızdadır. Geçmişte olduğu gibi, önümüzdeki asırlarda da hoşgörü timsali Hz. Mevlana’yı anmaya ve onun felsefesini içimizde yaşatmaya devam edeceğiz"

Törene katılan Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan ise Mevlana’nın evrensel değerlerine dikkat çekti. Soykan, Mevlana’nın 1207 yılında Belh’te doğup 17 Aralık 1273’te Konya’da vuslata erdiğini hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Mevlana’nın insan anlayışının temelinde; nefsini arındırarak ilahi aşka ulaşmak vardır. Bu yolun temel taşları aşk, sabır, tevazu ve hoşgörüdür. Bu özellikler o dönemde olduğu gibi bugün de toplum olarak en çok ihtiyaç duyduğumuz değerlerdir. Bu felsefeyi ve Hz. Mevlana’nın ruhunu yaşatan bu güzel geceyi organize eden Konya Karamanlılar Derneği Başkanı’na ve üyelerine teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından program, manevi atmosferin doruğa çıktığı bir semazen gösterisi ile son buldu. Gösteri, katılımcılar tarafından ilgi ve beğeniyle izlendi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

