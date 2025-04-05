Hakkari'de Nisan Ayında Kar ve Sis Etkili Oldu

Hakkari'de nisan ayının başında beklenmedik bir hava olayı gerçekleşti. Sabah saatlerinde başlayan sağanak, yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Şehir merkezinin yüksek kesimleri, beyaz örtüyle kaplanarak kış manzarasına döndü.

Yörede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü gözlemlenirken, zaman zaman dolunun da etkili olduğu bildirildi. Sürücüler, zorlu hava koşulları nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Yetkililer, vatandaşları ve sürücüleri çığ ve heyelan riskine karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı. Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Hakkari'de kar ve sis etkili oldu.

Hakkari'de kar ve sis etkili oldu.